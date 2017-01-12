Erkeğin hoşlandığı kızdan asla duymak istemeyeceği yürek yakan cümleler
Ancak, bazen hoşlanılan kız hayalimizde yarattığımız kız değil tamamen başka biridir.
Bunu öğrenmek ise erkeğe çok koyar...
♦ Hoşlanılan kızın "Maltepe balgam yapıyor" demesi Kızın sigara içtiğini gösterir. Yardımcı olunup bırakması sağlanmalıdır.
♦ Hoşlanılan kızın "Bak babam mafya akıllı ol" demesi Akıllı olun. Söz dinleyin. Topuklarınızdan vurdurmasın sizi.
♦ Hoşlanılan kızın "Acil 20 bin TL lazım" demesi Kıza o parayı verin. Size güvenip gelmiş, siz de ona güvenin.
♦ Hoşlanılan kızın "8 diyorum, koz sinek" demesi Kızın batak bildiğini gösterir. Canınız sıkılmaz, oynarsınız.
♦ Hoşlanılan kızın "Aa senin araban yok muydu?" demesi Eksiğinizi yüzünüze vuran, gözü malda mülkte bir kızdır bu. Uzaklaşın.
♦ Hoşlanılan kızın "Memati öldükten sonra diziyi izlemeyi bıraktım" demesi Kurtlar Vadisi hayranı olduğuna işaret eder. Olabilir.
♦ Hoşlanılan kızın "Sağ serbest, gel" demesi Kızın zamanında trafik polisliği yaptığının göstergesidir.
♦ Hoşlanılan kızın "4 banko maç verir misin?" demesi Kızın şans oyunları müptelası olduğunu gösterir.
♦ Hoşlanılan kızın "Amel oldum, çıkamayacağım" demesi Amelin anlamına sözlükten bakmanız lazımdır. Sizi kandırıyor olabilir.
♦ Hoşlanılan kızın "Abi sırtımı keseler misin?" demesi Kızın sizi abi olarak gördüğüne işarettir.
İş çıkmaz.
♦ Hoşlanılan kızın "Aracı çek mal gelecek" demesi Çok zor bir işi olduğunu gösterir. Size zaman ayıramaz.
♦ Hoşlanılan kızın "Ay pırt yaptım" demesi İnsanlık hali gerçi. Ama, insanda bir negatif etki bırakır.
♦ Hoşlanılan kızın "Babamgil danayı yıkamıyormuş. Bi el atıp geliyorum" demesi Kızın bir danayı bile devirebilecek derecede güçlü olduğuna işaret eder.
CAMCI
Kadının evinde cam kırılmıştı. Camcıyı aradı ve sipariş verdi. Yarım saat sonra zil çaldı. Kadın megafondan seslendi:
- Kim o?
- Camcı bea...
Kadın kapıyı açtı ve camın takılacağı yeri gösterdi. Beş dakika sonra yine zil çaldı.
- Kim o?
- Camcı bea...
- Yanlışlık var. Az önce bir camcı gelmişti.
- Düştük bea...
DİŞÇİ
Birlikte çapkınlık yaptığı arkadaşına telefonda sorar:
- ''Karın ne dedi gece o kadar geç kalınca. Sorun oldu mu?"
- ''Yok biy şey demedi. Hem zaten ön dişlerimi de çektirmenin vakti gelmişti...''
ALKIŞLIYORUM
Minik kağıtlara döşediğim Osmanlıca ve Farsça kopyalarını çantamda bulunca o Arapça harfleri büyü zennedip, korkmayayım diye de bana bir şey söylemeden alıp hocaya götüren bir annem var! Ama asıl alkışı, benim ders notlarını okuyup "Bu kıza kısmeti kapansın diye büyü yapılmış" yorumuyla sayın (!) hocamıza istiyorum!
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- Lütfi Albayrak
- Erkeğin hoşlandığı kızdan asla duymak istemeyeceği yürek yakan cümleler
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