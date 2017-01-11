Eski sevgilinizi geri kazanmada asla işe yaramayacak olan yöntemler
Onu daha da çok kendinizden itmenize sebep olur. Kimse ilgiye muhtaç biriyle olmak istemez. Yalvarmak ve yakarmak gerçekten iticidir ve bu davranışlarınız eski sevgilinizin sizden daha da uzaklaşmasına neden olacaktır. Ve sizden ayrılmakla doğru bir şey yaptıklarını düşünmelerine yol açacaktır.
KISKANDIRMAYA ÇALIŞMAK
Uygulamaya çalışacağınız en gereksiz ve boş yöntem olacaktır. Ufak bir şansınız varsa onu da kaybedersiniz. Kıskanacağı varsa zaten kendi kıskanır. Hiç bir durumda kıskandırmaya çalışmak çare değildir.
MUHTAÇ DURUMUNA DÜŞMEK
Sadece küçük duruma düşersiniz.
"- Sensiz yaşayamam" "- Senin için her şeyi yaparım" Gibi sözlerle onu sadece sıkarsınız.
Ona sensiz yaşayamam gibi bir izlenim değil "Senle mutlu yaşarım ama sensiz de yaşayabilirim" gibi bir izlenim vermelisiniz. Zaten kimse vazgeçilmez değildir. Şu söz kulağınız da küpe olsun arkadaşlar.
DEPRESYONA GİRMEK
Siz depresyona girip kendinize zarar verip kendinizi acındırınca onun size geri döneceğini mi düşünüyorsunuz? Hadi ama, onun sadece acıma duygularını depreştirmeye yararsınız. Her zaman dik olun acındırmak bir önceki maddede de dediğim gibi asla işe yaramaz.
YANLIŞLIKLA ARAMAK
Hepimiz yanlışlıkla aramadığınızı biliyoruz. "Pardon, yanlış aradım" bahanesi hiç bir zaman işe yaramaz. O da sizin kasten aradığınızı biliyor. Eski sevgilinizi yeniden kazanmak için fazla ortalıkta görünmemeye çalışmalısınız.
Onu telefonla sürekli aramak ya da mesaj atmak, sizin ilgiye muhtaç ve yapacak başka bir şeyi olmayan biri gibi görünmenize neden olur.
SENİ RÜYAMDA GÖRDÜM DEMEK
Bu şekilde geri döndürmeyi düşünüyorsan onun geri dönmesini anca rüyanda görürsün.
kizlarsoruyor.com
BORCUM BORÇ
Hakim Temel`e sormuş:
- Davacıya olan borcunu niye bir türlü ödemiyorsun?
Temel sinirli sinirli cevap vermiş:
- Vereceğum vermesine ama bana üç ay mühlet ver diyrum, vermiy, üç yıldır beni oyaliy!....
HIRSIZ NOTU
Mahallenin bir tanesinde sık sık araba teypleri çalınıyormuş.
Adamın biri de arabasına:
"Araba teybi yok, boşuna uğraşmayın" diye yazı yazmış.
Sabah bir de bakarki araba yok ve arabanın durduğu yerde bir kağıt:
"Üzülme ben taktırırım."
AlkışlıYorum
Kadıköydeyim, deniz otobüsünün kalkmasına 30 dakika var. Vakit geçirmek için iskele yanındaki çay bahçesinde oturup bir şeyler içiyorum, iskeleye yanaşan ve kalkan vapurları izliyorum. Bir süre sonra binmem gereken deniz otobüsü yanaşıyor, 5 dakika sonra kalkıyor... Ve ben hala izliyorum. Dalgınım bu günlerde vesselam!
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- Lütfi Albayrak
- Eski sevgilinizi geri kazanmada asla işe yaramayacak olan yöntemler
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