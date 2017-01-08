Sevgili bulunca kaybolan arkadaşlar
* Sevgilisiyle tanışalı henüz 2 gün olmamışken, ufaktan satışlara başlarlar.
* On beş senelik arkadaşlığını 15 günlük biri için satabilecek bir tip olduklarını zamanla kanıtlar.
* İlk başlarda sizden kaçmak için dürüst olmak yerine yalanlara başvururlar.
* Dışarda bir buluşmaya çağırdığınızda mutlaka geleceğini söyler ama nedense arkadaş bir türlü gelmek bilmiyordur.
* "Bu yaşıma kadar seninle takıldım biraz da onunla takılayım" diye savunma yapmaya çalışırlar.
* Yaptıkları dengesizliği asla kabul etmezler. "Ne alakası var ya…" diye kendilerini savunurlar.
* Hava atma aşamasına geçmiştir. "Bir gün senin de olur ya üzülme..." tarzı konuşmalar çekerler.
* Eğer bu arkadaşınız karşı cinsten ise, sizi ilk başlarda sevgilisini kıskandırmak için kullanmak ister.
* Karşı cinsten bir arkadaş, selamı sabahı bırakın, sizi yolda görse bile tanımamazlıktan gelme kıvamına gelebilir.
* Size bir daha asla ihtiyacı olmadığını düşünür ama büyük yanılgılar içindedir.
* Sevgilisiyle arasındaki dostluk sizinle olandan ağır geliyordur. Eksikliğinizi hissetmediklerini düşünürler.
* Bütün yaşantılarını sevgilileri üzerine kurarlar, onlar için başka hiç kimse yoktur.
* Bu tarz kişilere "arkadaş" demenin, gerçek arkadaşlarınıza bir hakaret olduğunu düşünmeye iterler sizi.
* Sevgililik hayatı bitince g.t gibi ortada kalacak kimselerdir.
* Sevgiliden ayrıldıktan sonra da ılımlı yaklaşımlarla ve "özledimmm!" vari geyiklerle samimiyeti yeniden kurmaya çalışırlar.
* Zeytinyağı modundadırlar. Bir süre sonra size "hiç arayıp sormuyorsun..." tarzında bir mesaj atarlar ki bodoslama dalasınız gelir.
* Fakat siz, sizi 2 günlük biri için satan biriyle arkadaşlık kurmamanız gerektiğin
DİAFON
Diskoda bir güzel eğlendikten sonra delikanlı sevgilisini evine götürmüş. Kapıda tam ayrılacakları vakit oğlan bir elini duvara dayayarak kızcağızı kapı ile kendi arasına sıkıştırmış...
- Bir kere öpücem!...
- Olmaz, komşular görür...
- Ne olacak canım bu saatte kim görecek ne olur seni çok seviyorum.
- Ben de seni ama olmaz.
Derken tartışma uzamış. O sırada aniden merdivenlerin ışığı yanar ve kızın küçük kız kardeşi belirir.
Ablasına dönüp:
- Babam diyor ki, öptürecekse öptürsün yoksa ben aşağı inip o herifi öyle bir öperim ki bir daha unutamaz... Hem söyle şuna abla, elini de diafonun düğmesinden çeksin...
AlkışlıYorum
Sınıfta kavga eden iki öğrencime bakıp bana yorum yapan öğrencimin söylediklerini aynen aktarıyorum. ''He mi ya örtmenimm, küfür etmeyecük, kötü söz söylemeyecük, küfür edersek sen bizim agzımıza s.çan he mi örtmenimm?''
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- Lütfi Albayrak
- Sevgili bulunca kaybolan arkadaşlar
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