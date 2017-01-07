Çocukken Aldığımız Tadı Şimdi Bir Türlü Alamadığımız 20 Şey
Biz de çocukken aldığımız tadı şimdi bir türlü alamadığımız 20 şeyi bu içerikte derledik.
Bakkala gidip yaptırdığın ekmek arası: Şimdi en pahalı ekmeğe, en pahalı salamı, en pahalı peyniri koydurup sandviç yaptırsan vermez aynı tadı.
Musluktan içilen su: Hani böyle mahalle maçında yorulursun da gelir o musluğa ağzını dayarsın ya. O sudan tatlı şey yoktur artık senin için.
Çaya batırılan bisküvi: "Aşk acısı da neymiş, sizin çaya batırdığınız bisküvi hiç eriyip çaya düştü mü?"
Anneye çaktırmadan yenen çiğ hamur: O görmeden kenarından, kıyısından itinayla hafif hafif tırtıklanır.
Ekmeğin köşesi: Bakkaldan dönerken yemenin tadı bir başka...
Erik: Tamam şimdi de güzel ama o zaman ağaçtan topladığımız erikten aldığımız tadı alamadık hiçbirinden.
Cumartesi sabah erkenden kalkıp çizgi film izlemek: Şimdi beş on dakika daha uyumak için yapmadığımız şey kalmıyor.
Meyve suları: Önce hüpletip sonra gümlettiğimiz yıllar geride kaldı. Artık bizi önce hüpletip sonra gümletiyorlar iş hayatında.
Aile ile gidilen market alışverişleri: O arabanın içerisinde adeta bir F1 pilotu kesilirdik.
Pizza: Hiçbir pizza, Ninja Kaplumbağalar'ın yediği kadar güzel olmadı. Ya da onlarınkini çok muhteşem bir şey olarak hayal ettik biz.
Dondurma: Hangi dondurma şu meybuzlar kadar tatlı ki?
Kar yağışları: Eskiden her kar yağdığında dışarıya çıkar akşama kadar oynardık. Şimdi tatil olacak mı? Yoksa kar içerisinde okula/işe gitmeye çalışacak mıyız diye bakıyoruz.
Bisküvili pasta: O zamanlar nimetti. Şimdi olsa gözümüzün ucuyla bile bakmayız.
Sarelle: Eskiden kaşıkla yerdik. Şimdi o kadar tatlı değil artık.
Oralet: Kahveye babamızı çağırmaya gittiğimizde, oturur içerdik. Ne kadar tatlı gelirdi...
Gökyüzündeki yıldızlara bakıp hayal kurmak: Küçücük dünyamızı büyük hayallerle süslerdik, parlak yıldızlara bakarak.
Şimdi hayaller bile o kadar tatlı değil artık.
Tetris: Bir zamanlar akıllı telefon yerine bunu götürürdük her gittiğimiz yere.
Ama şimdi hiçbir oyun da bunun verdiği tadı veremiyor be!
Doğum günü kutlamak: Hayır hayır yaşlandığımızdan değil. O zamanlar doğum günü kutlamak ayrı bir güzeldi. Ayrı bir heyecan veriyordu be nereden bileyim.
Püskevit: İki büsküvinin arasına lokum koy ye deseler, yemeyiz şimdi.
Salçalı ekmek: Çocukluğunda hiç salçalı ekmek yemeyenler bilemez o zamanki tadını tabii.
onedio.com
NAFAKA
Karısından boşanmış olan bir adam, o gün annesini görecek olan kızına: "Al kızım bu zarfı. Sen artık 18 yaşına bastın.Bu annene vereceğim son nafaka çeki. Bunu annene ver, sonra 1 adım geri çekil ve annenin yüzündeki ifadeyi seyret" demiş.
Kız annesine gitmiş: "Anne babam bu zarfı sana gönderdi. Ben artık 18 yaşıma bastığımdan sana gönderdiği son nafaka çekiymiş. Zarfı sana verip sonra 1 adım geride durup senin yüzündeki ifadeyi seyretmemi söyledi." Annesi: "Peki kızım. Şimdi babana git.
18 seneden sonra O'na aslında senin gerçek baban olmadığını söyle. Sonra 1 adım geri çekil ve yüzündeki ifadeyi seyret..."
AlkışlıYorum
Kayınvalidem,"Niye bize gelmiyorsunuz?" diye sordu. "Senden fırsat mı kalıyor? Bize yerleştin resmen!" dedim. Dedim ama içimden...
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- Lütfi Albayrak
- Çocukken Aldığımız Tadı Şimdi Bir Türlü Alamadığımız 20 Şey
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