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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 05 Ocak 2017, Perşembe

İngilizce ve Türkçe mektup yazma örneği

ngilizce'ye yeni başlayanlara küçük bir amme hizmeti. İşleri gereği İngilizce yazışmak isteyenlere kısa bir mektup örneği sunmak istedim. Garantilidir, tepe tepe kullanabilirsiniz.
* Sugar Brother (Şeker Kardeşim)
* Be a young man for two minutes (İki dakika delikanlı ol).
* We put you in a man place, you become Tempra (Adam yerine koyduk hemen bi yeriniz kalktı).
* No need to be artist (Artisliğin lüzumu yok).
* We know that this work takes much money, too (Bu işlerin çok para tuttuğunu bizde biliyoruz).
* No, why do you creating tension anymore, subtree (Hayır da, daha ne diye gerginlik yaratıyorsun, dallama?) I eat all of you nobody understand (Alayınızı yerim haberin olmaz).
* You not understand the word, you eat the grass where I put you (Laftan anlamıyorsunuz, hala koyduğum yerde otluyorsunuz).
* No drawings mrawings my brother! (Proje mroje yok kardeşim).
* You make 3 kuruş work camel (3 kuruşluk işi deve yaptınız).
* I understand we can not understand with you (Anlaşıldı biz sizinle anlaşamayacağız).
* But, if you go with this head to army, you take NAH as diploma (Ama siz bu kafayla giderseniz "Nah" alırsınız diploma). Here that much! (İşte o kadar). Haydi kolay gelsin.

UÇAK
Temel, uçakla Trabzon'a gidiyomuş. Uçaktan bir takım sesler gelmiş. "Pilot merak etmeyin uçağın bir motoru bozulmuştur" der. Temel hostesi yanına çağırır ve sorar: Bu uçakta kaç motor vardır. Hostes: 2 der. Sonra tekrar bir ses daha gelir. Pilot: "Uçağımızın bir motoru daha bozuldu" der. Sonra Temel içinden: "Eyvah havada kalduk..." der!

BARMEN
Temel Paris'te bir otelde kalır. Barmenin biri, değişik şivesi nedeniyle Temel'i pek bir sever ve ona bir soru sorar:
- Mösyö, babamın bir oğlu var, ama benim kardeşim değil. Bu kimdir?
Temel düşünür, taşınır, dener, bulamaz.
- Pilemedum, kimdur? der. Barmen yanıtlar:
- Ben mösyö, ben!
Bu cevap Temel'in pek hoşuna gider, aynı soruyu o da köy kahvesinde sorar, kimse bilemez.
Temel'e sorarlar:
- Pilemeduk kimdur?
- Paris'te kaldiğum otelin parmenudur!
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