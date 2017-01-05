İngilizce ve Türkçe mektup yazma örneği
* Sugar Brother (Şeker Kardeşim)
* Be a young man for two minutes (İki dakika delikanlı ol).
* We put you in a man place, you become Tempra (Adam yerine koyduk hemen bi yeriniz kalktı).
* No need to be artist (Artisliğin lüzumu yok).
* We know that this work takes much money, too (Bu işlerin çok para tuttuğunu bizde biliyoruz).
* No, why do you creating tension anymore, subtree (Hayır da, daha ne diye gerginlik yaratıyorsun, dallama?) I eat all of you nobody understand (Alayınızı yerim haberin olmaz).
* You not understand the word, you eat the grass where I put you (Laftan anlamıyorsunuz, hala koyduğum yerde otluyorsunuz).
* No drawings mrawings my brother! (Proje mroje yok kardeşim).
* You make 3 kuruş work camel (3 kuruşluk işi deve yaptınız).
* I understand we can not understand with you (Anlaşıldı biz sizinle anlaşamayacağız).
* But, if you go with this head to army, you take NAH as diploma (Ama siz bu kafayla giderseniz "Nah" alırsınız diploma). Here that much! (İşte o kadar). Haydi kolay gelsin.
UÇAK
Temel, uçakla Trabzon'a gidiyomuş. Uçaktan bir takım sesler gelmiş. "Pilot merak etmeyin uçağın bir motoru bozulmuştur" der. Temel hostesi yanına çağırır ve sorar: Bu uçakta kaç motor vardır. Hostes: 2 der. Sonra tekrar bir ses daha gelir. Pilot: "Uçağımızın bir motoru daha bozuldu" der. Sonra Temel içinden: "Eyvah havada kalduk..." der!
BARMEN
Temel Paris'te bir otelde kalır. Barmenin biri, değişik şivesi nedeniyle Temel'i pek bir sever ve ona bir soru sorar:
- Mösyö, babamın bir oğlu var, ama benim kardeşim değil. Bu kimdir?
Temel düşünür, taşınır, dener, bulamaz.
- Pilemedum, kimdur? der. Barmen yanıtlar:
- Ben mösyö, ben!
Bu cevap Temel'in pek hoşuna gider, aynı soruyu o da köy kahvesinde sorar, kimse bilemez.
Temel'e sorarlar:
- Pilemeduk kimdur?
- Paris'te kaldiğum otelin parmenudur!
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- Lütfi Albayrak
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