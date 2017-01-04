Erkeğin ömrünü yiyenler
♦ Herkesin Ömründen Götüren Sigara: Erkekler kadınlara oranla daha fazla kullanıyor.
Haliyle bizlere daha zararlı oluyor.
♦ Büyük Şehirlerde Trafik Çilesi: İşe gitmeyi de eve dönmeyi de işkenceye dönüştürür.
Özellikle toplu taşımadaysan ve otobüs sıkışıksa daha da beter nefret edersin hayattan.
♦ İş ve Çalışma Hayatı Stresi: Evde ekmek bekleyen boğazlar var. Onların karınlarını doyurmak için çalışmak şart. Evli olmasan da kendi ihtiyaçların için çalışmalısın. Hele de üç kuruşa günde on saat çalışıyorsan sağlık mağlık kalmıyor.
♦ Evlenme Aşamasında Ortaya Çıkan Güçlükler: Dünür çatışmaları, nişandı, düğündü derken erkek iki arada bir derede kalır.
En mutlu olması gereken zamanlar zehre dönüşür.
♦ Dırdırcı Sevgili ya da Eş: Kafasının eti yenen erkek sağlıklı düşünemiyor. Mental sağlık gidince bedensel sağlık da onunla beraber yerlerde sürünüyor.
♦ Kaynana Dırdırı: Evdeki eşin dırdırı yetmezmiş gibi bir de bu yer adamın başının etini. Kızına hiçbir zaman istediği hayatı verememişsinizdir.
Kızı sizden önce sarayda yaşasa neyse, hakkı vardır. Ancak, böyle bir durum söz konusu da değildir.
♦ Gelecek Korkusu: Erkeğin sırtına yüklenen yükler ve ondan beklentiler bu korkuyu doğuruyor. Bu da erkeği psikolojik olarak etkiliyor.
♦ Çapkınlık: Hem maddi hem manevi yorar insanı. Eş ya da sevgili öğrenirse ömrünüz biraz daha kısalabilir.
♦ Sizin de Bir İnsan Olduğunuzu Unutan Patronlar: İş yükledikçe doymazlar daha fazlasını isterler. Tek dertleri ceplerini doldurmaktır.
Hayatınızdan çalarlar resmen.
♦ Erkeklerin Gereksiz Cesaret Gösterileri: Bir işi yaparken iki kez düşünmeye üşendiğimizden yaptığımız en mantıksız şey bile o an mantık sınırları içerisinde görünebiliyor.
♦ Parasızlık: Parasızsan kimse seni insandan saymaz. Ezilip büzülmek de erkeği kötü etkiler.
♦ Hayırsız Evlat: Bir babanın ve annenin hayatından hayat çalar hayırsız evlat Onun için çocuk yetiştirirken çok dikkatli davranmak gerekir.
♦ Ağız Tadıyla Doya Doya Ağlayamamak: Toplumun erkeğe biçtiği rol ve erkekler ağlamaz yanılgısı bizlerin üstünde çok büyük baskılar yaratabiliyor. İnsan ağlamaktan bile çekiniyor. Çünkü erkek güçlü, erkeğin gözleri yaşarmaz.
AYI
Adamın biri eski bir macerasını kahvede arkadaşlarına anlatıyordu.Macera şöyleydi:
-"Ben dağa çıkmıştım.Önüme bir anda kocaman bir ayı çıktı.Ben kaçmaya başladım.
Ayı beni kovalıyor ve bana daha çok yaklaşıyordu.Ayı tam pençeyi yapıştırcak ,kayıp düşüyordu.Bu 2-3 kez oldu böyle." Kahve de oturan adamlardan biri şöyle dedi:
"Abi ben olsam altıma yapardım." Adam cevap verir.
-"Lan ayıoğlu ayı, ayı neye basıpta düşüyor sanıyorsun!!!"
TEMEL FIKRASI
Temel İngiltere'de oteldeymiş. Oda servisini açıp:
"TU Tİ TU TU TU TU." demiş.
Oteldeki telaşa kapılmış bu mesajı çözmek için. Oraya buraya haber salmışlar...
Sonunda konsolosluktan bir çevirmen bulmuşlar ve Temel'in ne dediği anlaşılmış:
"2 çay, 222'ye"
ALKIŞLIYORUM
Yer Çorlu. Çukurlardan kaçmak için zigzaglar çizerek ilerliyorum. Arkamda fark etmediğim trafik polisi abimden gelen anonsla kendime geliyorum: "34.... oynaşmadan yürü, kıvırmadan yürü."
- Haberler
- Yazarlar
- Lütfi Albayrak
- Erkeğin ömrünü yiyenler
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- İkarus marka otobüsle yolculuk eden nesil 03 Ocak 2017, Salı Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerimizde yıllarca toplu taşımada kullanılan şimdilerde ise...
- 2016 model duvar yazıları 02 Ocak 2017, Pazartesi * Hakimlik sınavını kazanamayıp ağlayan arkadaşıma "daha gözyaşlarına bile hakim olamıyorsun" dedim. Artık arkadaş...
- 2016’nın yaran diyalogları 01 Ocak 2017, Pazar Petshopta konuyla alakasız olduğu her halinden belli olan bir adam bir akvaryumun önünde tezgahtarla konuşmaktadır. -Şu...
- Yılbaşı denilince akla gelen 7 şey 31 Aralık 2016, Cumartesi Yılbaşı denildiği zaman akla gelen belirli şeyler vardır. İşte sizi eğlendirecek o enfes yılbaşı vazgeçilmezleri. Yepyeni...
- Az kar yağan yerde yaşayanlar 30 Aralık 2016, Cuma Özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde yaşıyorsanız fazlasıyla aşina olduğunuz durumdur. * TV'de kar nedeniyle okulların...
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri
- İkarus marka otobüsle yolculuk eden nesil
- 2016 model duvar yazıları
- 2016’nın yaran diyalogları
- Yılbaşı denilince akla gelen 7 şey
- Az kar yağan yerde yaşayanlar
- Öğrenci evine giren hırsız
- Sebepsiz Yere Her Şeye Ağlayanlar
- Genelde erkeklerin kabullenemediği şeyler
- Moda diye neler çıkardı bu kadınlar
- Dağınık ve pasaklı kadınlar