2016 model duvar yazıları
* Hastanede filmimi çektiler, doktora "hangi kanalda oynayacak?" diye sordum. Oksijen tüpüyle kovaladı :(
* Madem ışık sesten daha hızlı, nasıl oluyor da öndeki aracın şoförü yeşil yandığını arkadaki arabanın korna sesinden sonra görüyor.:)
* Az önce minibüsteydim.
Arkadan bi kadın "Şu parayı alırmısınz" dedi. Aldım parayı cebime koydum, ne kadar iyi insanlar var bu dünyada.
* Patronum kovunca sen beni kovamazsın ben istifa ediyorum dedim, tazminat alamazsın deyince o zaman sen kov dedim, artistliğin lüzumu yok.
* Birbirini tanımayan iki insanın asansörle çıkarken takındığı ciddiyeti, ne bayrak töreninde, ne bir toplantıda ne de cenazede bulamadım hacı.
* Fırıncı sıcak diye ekmeği eliyle zıplata zıplata getirince utanmıyor musun "milletin ekmeğiyle oynamaya" diyip kaçtım.
* Psikologa gidip sorunlarım var dedim "hangimizin sorunu yok ki, hepsi geçer" dedi gönderdi. Şimdi daha iyiyim.
Profesyonel destek şart.
* Fırıncı bak sana sıcacık ekmek veriyorum dedi.
Abi nasılsa eve gidince annem bayatları yedirecek dedim.
Sarıldık ağlaştık.
* Millet ruh ikizini buluyor, ben 15 dakikadır çorabımın diğer tekini bulamadım. Nerde yanlış yapıyorum acaba.
* Gece yenen yemekler çok kilo yapıyor.
Tamam da bu yiyecekler gece olduğunu nerden anlıyor?
Hayret verici.
* Ev hediyesi olarak getirilen Borcam'ı biz de başkasına götürürüz deyip açmayan kişiye Türk denir.
* Elalemin çocukları birinci oluyor diyen anneme, bak analar neler doğuruyor sende iş yok dedim, ardından terlik.
* Büyük aşklar kavgayla başlar dediler kahveden adam topladım kızı dövmeye gidiyoruz.
* 100 kadına hayatta yapmak istediği 100 şeyi soramadık, çünkü birinci sorduğumuz kadın hala susmadı
* Başarılı adam karısının harcayabileceğinden fazla kazanandır.
Başarılı kadın ise böyle bir adam bulandır.
* Denildiği kadar okumayan bir toplum değiliz. Erkekler bildiğini okuyor, kadınlar da canına okuyor.
BEST OF AlkışlıYorum
* "Yalova yoluna nasıl çıkarım?" sorusuna "Sen beni tanıyor musun?" diye soruyla karşılık verdi. "Yo tanımıyorum, neden?" diye sorduğumda da "Madem beni tanımıyorsun, doğru tarif vereceğimi nereden biliyorsun?" diye bir başka soru geldi. Bunun üzerine benim "Birader oruçlu musun?" soruma da ne cevap verdiğini heralde tahmin edersiniz. Allah kabul etsin...
* Çıktığı ameliyattan aldığımız tatlı amcayı hasta asansörüne bindiriyoruz sedyeyle. Yüzü aynaya dönük. Narkozun etkisi hala üzerinde. Merakla kaldırıyor kafasını. Aynada kendini görüp başlıyor muhabbete. ''Efendim geçmiş olsun, neyiniz var? ''Cevap yok, amca şaşkın. Bizse bu tontona gülüyoruz saatlerce.
* Kocamla yaptığım tartışmanın ardından evden çıkarak arabamla dolaşmaya çıktım. O sinirle yolda her önüme gelen şoföre küfür ettim, en sonunda birisinin aracının tamponuna bindirdim. Tam deşarj olacağımı düşünürken öndeki arabanın şoförünün kocam olduğunu gördüm. Arabaya çarpma sebebim de, kocamın aracına çok benziyor olmasıydı zaten. Tam isabet!
* Bir zamanlar sevgilisinin ismini telefonuna H2O (su) olarak kaydeden kimya mühendisi arkadaşım, evlendikten sonra H2SO4 (sülfirik asit) nam-ı diğer kezzap olarak değiştirmiş. Evlilik aşkı öldürse de espri anlayışını öldürmüyor demek ki!
* Ani bir baskınla 1500 adet uyuşturucu hap ele geçirilir. Asıl dumur edici olay, satıcının hapları eline alarak "Abi şu nimet çarpsın ki ben satıcı değil, içiciyim" demesi oldu. Nimet çarptı mı bilmem ama ben epeyce çarpmıştım.
* Dükkanında sigara içen esnaf amcaya takılıyorum şaka yollu "Amca yasak değil mi kapalı alanda sigara içmek?" diyerek. Cevap: "Ne yapalım yeğenum evde kari, burada hökümet izin vermiyor ama hökümet görmeden içiyorum. Evde kari görmeden içmeyi başaramadum daha."
* El ele dolaşan çiftlere babamın yorumu: "Sanki kaybolacaklar!"
SADIK
-Köpeğinizi satın almak istiyorum ama sadık mıdır?
-Hem de fazlasıyla sadık. Size bu konuda yüzde 100 garanti verebilirim.
-Nasıl bu kadar emin olabilirsiniz?
-Şimdiye kadar 5 kere sattım. Her seferinde de geri geldi.
BREZİLYALI
Amerika'da bir süper markette, müşteri yarım kivi satın almak istiyor.
Tezgahtar bunun mümkün olmadığını söylüyor. Kavga çıkıyor.Tezgahtar koşa koşa müdüre çıkıyor:
- "Efendim, hayvanın biri yarim kivi almak istiyor", der demez şöyle bir arkasına dönünce ne görsün!!
Müşteri birlikte gelmiş, ensesinde duruyor... Tezgahtar hemen müşteriyi işaret ediyor:
-"Bu beyefendi de diğer yarısını almak istiyor, efendim..."
Müdür durumu anlıyor, adama yarım kiviyi mecburen verip gönderiyorlar.
Müdür bir saat sonra tezgahtarı çağırtıyor:
-"Tebrik ederim, çok zeki davrandın, iyi idare ettin, nerelisin sen?
-" Brezilyalıyım efendim..."
-"Amerika'ya niye geldin?"
-"Brezilya cazip bir yer değil efendim, orada insanlar ya orospu, ya da futbolcu..."
-"Biliyor musun benim karım da Brezilyalı..."
-"Yaa öyle mi, acaba karınız hangi takımda futbol oynuyordu?
KOŞAN TAVŞAN
Bir tavşan ormanda koşarken , esrar saran bir zürafa görür. Ona: Dostum zürafa, içme bunu, sağlığına zararlı, koşalım form tutalım der ve başlar bunlar koşmaya.
Biraz sonra kokain çekmeye hazırlanan bir fil görürler ve tavşan: Fil arkadaşım, kokaini bırak , gel bizimle koş beraber form tutalım. diyerek ikna eder.
Biraz koştuktan sonra kendine eroin enjekte etmeye hazırlanan aslanı görürler. Tavşan: Sevgili aslan kardeş , batırma kendine bunu, gel bizimle koş, sana da iyi gelir der.
Aslan yaklaşır tavşana ve yumruğunu indirir tavşanın suratına. Diğerleri şaşkın bir şekilde: Niye yaptın bunu, iyiliğimizi istiyordu. derler.
Aslan: - Bu salak her extacy aldığında ormanda deli gibi koşturuyor bizi. der.
AYAKKABI
Temel ayakkabı mağazasına gidip yeni bir ayakkabı almış. Satış personeli "Beyefendi bilginiz olsun ayakkabı ilk bir hafta biraz sıkabilir" diye Temel'i uyarmış. Temel de ayakkabıyı alıp çıkmış. Aldığı ilk hafta da giymemiş.
HAKİM VE TEMEL
Hakim, Temel'e sormus; Kiminle evlisin?
- Bizum kariylan!
Hakim sinirlenmiş; E, herhalde. Sen hic erkekle evlenen duydun mu?
- Duydum tabi, nasil duymadum!
- Kimmis,?
- Bizum kari.
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- Lütfi Albayrak
- 2016 model duvar yazıları
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