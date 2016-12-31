Yılbaşı denilince akla gelen 7 şey
Yepyeni sorular doğuran "Yılbaşında ne yapıyorsunuz?" sorusu?
Evde mi, dışarıda mı, aileyle mi arkadaşlarla mı, arkadaşlarsa hangi arkadaşlar, Aslı'lara söz versem Korhan'lar alınır mı? Sorular sorular sorular...
Dalga geçmek için de olsa illa ki "seneye görüşürüz" esprisi yapanlar.
Bir muzip enişte esprisi olarak hayatımıza girdikten sonra çıkmak bilmeyen son yıllarda dalga geçmek için yapılan o ölümsüz espri.
Piyango biletine ikramiye isabet ederse yapılacakları hayal etmek.
Faize yatırıp hiç çalışmamayı tasarlamaktan tut, şu kadar ev alır kiraları yerim demeye varana dek onlarca proje.
Yani herkesi yeminli mali müşavirle finans uzmanı arası bir şeye çeviren o meşhur hayal.
Bir sonraki yıla ertelenme olasılığı çok yüksek yeni başlangıç kararı.
Spora başlıyorum, diyete başlıyorum, negatif enerji veren herkesi hayatımdan çıkarıyorum, kendime daha çok vakit ayırıyorum diye süregiden unutulmuş, unutulmaz başlangıçlar.
Işık biraz daha ışık!
Led lamba teknolojisinin ucuzlamasıyla dört bir yanı saran ışıklı süsleme çılgınlığı.
Şikayetçi değiliz ama insan bir taksici teybi ekolayzırının içinde yaşıyor gibi hissetmiyor da değil.
Kusursuz bir gece geçirmek için Devlet Planlama Teşkilatı ciddiyetinde kurulan Whatsapp grupları.
Yılbaşı partisinin yapılacağı arkadaş evi seçildikten sonra başlayan iş bölümü telaşı.
Mezeler, kuruyemişler, içecekler, yemekler derken her detayın titizlikle planlandığı o güzide gruplar, gruplarımız.
İşyerinin aşırı relax yılbaşı partisi.
Herkesin gerek kılık kıyafet, gerekse rahatlık açısından bütün bir yıl boyunca çalıştığımız o insan değilmiş gibi göründüğü o güzide partiler. Yılbaşından bir süre önce yapılarak bir yılbaşı gecesi provası niteliği taşır. Ertesi gün işe geç kalınmasın diye, cuma akşamlarına denk getirmek adettendir.
KOMÜNİST
Anadolu kasabalarından birinde jandarmalar bir eve "kitap baskını" yapıyor..
Jandarma timinin başındaki astsubayın dikkatini, duvara çivilenmiş birkaç raftan ibaret kütüphanede bir kitap çekiyor:
"Bir Anti-Komunistin Mücadelesi"
Komutan kitabı eline alıp soruyor:
"Bu tür kitapların yasak olduğunu bilmiyor musun?"
Ev sahibi:
"Komutanım, ben anti-komünistim, zaten kitap da öyle."
Komutan, kül yutmaz bir ifadeyle cevaplıyor:
"Farketmez, biz komünizmin her türüne karşıyız."
AlkışlıYorum
* Öncelikle otobüste bayan yanı istememe rağmen yanımdaki kişinin bay çıkmasına şaşırıyorum ama pek üzerinde durmuyorum. Sonra uykuya dalan sayın bay omzuma düşüveriyor. Yol boyunca uyuyor, uyuyor ve uyuyor. İyi de, uyanınca yüzüme bakıp da benden korkmak ne oluyor be adam?
* Ailecek Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisini izlerken Cemile'nin kürtaj sahnesinde babama "Değiştir şunu, çocuk var. Bu sahne bitince açarsın" diyen bir anneye sahibim. 32 yaşındaki oğlunu ne sanıyorsa artık?
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- Lütfi Albayrak
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