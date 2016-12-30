Az kar yağan yerde yaşayanlar
* TV'de kar nedeniyle okulların tatil edildiğini öğrenince sizde de tatil olmadığı için içiniz gider.
* Yurdun çoğuna kar yağdığı günlerde bütün soğuğu size gelir, ayazını siz çekersiniz.
* Çoğunlukla "yine sadece dağlara yağmış" sözünü duyarsınız.
* Kar yağmaya başladığını gören evin bir üyesi ilk kar tanesinin düşmesiyle birlikte büyük sevinçle evin her üyesine duyurur.
* Perdeler bütün gün açık durmalıdır.
* Sürekli "azaldı azaldı, çoğaldı çoğaldı" diyen çocukların sesini duyarsınız.
* Ve hep birlikte yağışın artmasını umut ederler.
* Çocuğu, genci, yaşlısı sokağa dökülür.
* İlk defa kar gören çocukların tuhaf tepkiler vermeleri muhtemeldir.
* İnsanları geçtim hayvanlar bile neye uğradığını şaşırır.
* Sadece çatılarda ve arabaların üzerinde birikir. Kartopu oynayabilmek için onlarca arabadan kar almak şarttır.
* Buralarda da kar 20 cm'yi geçiyor ama biraz farklı şekilde tabi.
* Kardan adam yapmak istersiniz ama onun için birkaç mahalle birleşmek gerekir.
Birleşilse bile acemiliğin getirdiği sonuçlar ortaya çıkabilir.
* Küçük bir kardan adam da yapabilirsiniz. Hemen erimesini istemeyenler buzdolabının buzluğuna atarlar ama orada artık kardan adam değil buz adam halini alır.
* Karın bir gün boyunca yağmasına rağmen yerleri tutmayıp sulu çamura dönüşmesi sinir bozar.
* Gece yağar sabah kalktığınızda erimiş olur, kardan eser kalmaz.
* Eskiden kar yağan günler dün gibi hatrınızdadır. Her karesini büyük heyecanla anlatabilirsiniz.
* Aralarında yürüme zorluğunu en çok çeken siz olursunuz.
* Bir gün kar yağan başka bir şehirde olduğunuzda insanların neden şemsiye kullandığına anlam veremezsiniz.
helahe.com
BOZ KARTAL
Milli Park Polisleri, adamın birini, nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan bir Boz Kartal'ı kesmiş, pişirip yerken görmüş ve derhal tutuklamışlar...
Mahkemede adamın avukatları müthiş bir savunma yapmışlar:
- Bu adam ormanda yolunu kaybetmişti.
Günlerdir aç olduğu için ya kartalı öldürecekti, ya kendisi ölecekti.
Yargıç bu savunmayı kabul edebileceğini söylemiş. Kararını açıklamadan önce, sanığa dönmüş:
- Son bir şey sormak istiyorum. Ben de av meraklısıyım da.. Bu Boz Kartalın tadı nasıl bir şey?
- Valla efendim! Tam olarak Kelaynak ile Mavi Gagalı Puhu Kuşu tatlarının arasında bir şey..!
KİM ALIR Kİ?
Her şey bitmiş, sigaralar yakılmıştı.
Kız mırıldandı:
- Sevgilim artık evlenme zamanımız gelmedi mi?
Delikanli içini çekti:
- Haklısın, haklısın ama bizi kim alır ki?
AlkışlıYorum
Karınızın tarzı olmadığı halde ucuzmuş diye bir eteğe güzelmiş demek 39 TL, bu eteğe uygun çizme 249 TL, uygun bir bluz 89 TL, bluza uyan bir kemer 60TL, hepsinin üstüne uzun kaban 469 TL. İnsanın kendi kendine attığı golü düşündükçe olan rahatlaması paha biçilemez.
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- Lütfi Albayrak
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