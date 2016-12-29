Öğrenci evine giren hırsız
Gerçi, artık gençlerin hepsinde laptoplar, akıllı telefonlar vs var. Eskiye göre hırsızlar daha şanslı olsalar da genel manada bakarsanız pek hoş manzaralarla karşılaşmayacakları kesin.
* Aklı varsa öğrenci evi olduğunu anlar anlamaz vakit kaybetmeden oradan kaçabilir.
* Bula bula öğrenci evini bulduğu için kaderine isyan edebilir.
* Öğrenci evindeki hijyenin o olmasından mütevellid çocukları uyandırıp temizlik yapmaya zorlayabilir.
* Öğrenci evine giren çıkan belli olmadığından hırsız olduğunun ünlaşılması çok güç olabilir.
* 3 kişi kalan öğrencilerin okey masasında dördüncü olarak kendisine yer bulabilir.
* Öğrencilerin sefaletine acıyan duygusal hırsız çocuklara para yardımında bulunabilir.
* Eğer para vermek istemiyorsa öğrencilere içki bursu, sigara bursu Gibi underground burslar verebilir.
* Aylardır kira ödenmeyip kaçılan bir eve girdiyse ev sahipleri tarafından yakalanıp kirayı ödemeye zorlanabilir.
* Alınacak bir şey bulamayıp sadece bunları çalarak köşeyi dönebilir.
* Haftalardır yıkanmayan bulaşıkların arasından böyle bir yaratığın çıktığını görüp telaşa kapılabilir.
* Öğrenci evindeki o dağınıklığın içerisinde kaybolup bir daha kendisinden haber alınamayabilir.
* Tabii, gayet kârlı çıkacağı durumlar da olabilir. Öğrenci sayısı kadar laptop ve akıllı telefonu acımadan götürebilir
haberself.com
BARMEN
Adamın biri bara girer ve barmenin karşısına oturup: Herkese benden viski sen de iç der barmene.
Herkes adamı alkışlar aradan biraz vakit geçtikten sonra adam yeniden: Herkese benden viski sen de iç der. Neyse adam kalkacak barmen hesabı ister.
Adam: Ben kendime ısmarladım zaten onları ödeyecek param yok ki der. Barmen adamı güzel bir benzetip bardan atar. Neyse adam ertesi gün yeniden gelir barmenin karşısına oturup: Herkese benden viski sen içme içince sapıtıyorsun der.
MAVİLİ
Adamın biri orman yolunda arabası ile gittiği sırada önüne kırmızılara bürünmüş biri çıkar ve buradan geçmen için bana yiyecek bir şeyler vermelisin yoksa geçirmem demiş. Neyse adam uğraşmamak için vermiş bişeler devam etmiş. Biraz gittikten sonra bu kezde sarı renklere bürünmüş bir adam çıkmış ve aynı şeyler söylemiş adam da yine nolur nolmaz hesabı çıkarıp vermiş bişeler. Biraz daha ilerledikten sonra bu kez mavili bir adam görmüş, camdan dışarı çıkmış adam sen ne istiyorsun lan mavili demiş. Adam şöyle cevap vermiş: Ehliyet ve ruhsat.
AlkışlıYorum
Sultanım üç gündür mağazalarda kıyafet arıyor. Çarşıyı altüst etti, en sonunda aradığı kıyafeti buldu. Ne için mi? Bu haftasonu anaokulundan mezun olacak oğlumuzun mezuniyet gösterisi ve kep atma töreni var. Üniversiteden mezun oluşunu aklıma bile getirmek istemiyorum.
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- Lütfi Albayrak
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