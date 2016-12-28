Sebepsiz Yere Her Şeye Ağlayanlar
Çok duygusal bir insansınız, her şey sizi derinden etkileyebilir. BuzzFeed'de karşılaştığımız bu durumlar ise tam sizi ve nasıl hissettiğinizi anlatıyor.
♦ Ağlamak sizin için ekstrem bir şey değildir. "Saat 01.30 ve ben ofiste Gilmore Girls'e ağlıyorum. Standart."
♦ Ağlamanız bir çok anlama gelebilir.
Belki üzgünsünüzdür, belki de çok mutlusunuzdur hatta ve hatta küçük yavru bir köpek bile görmüş olabilirsiniz.
♦ Genellikle, olabilecek en kötü zamanda ağlamaya başlarsınız.
♦ Ne kadar utanç verici bir şey olduğunu bilseniz de kendinizi tutamazsınız.
Mutluyken, kızgınken, üzgünken...
Genel olarak her durumda ağlayabilme potansiyeliniz vardır.
♦ Gülünç derecede saçma şeyler bile ağlamanıza neden olabilir.
♦ Çok sık ağladığınız için gözyaşlarınız asla duygusal bir etkiye sahip olmaz.
Gözyaşı dökmekten içiniz kurur içiniz.
♦ Tabii ki sizi tanımayan kişilerin yanında ağlıyorsanız aksine gözyaşlarınızın yarattığı etki oldukça fazladır.
♦ Eğer sevdiklerinizi üzen bir şey olmuşsa onlardan daha çok üzülüp daha çok ağlarsınız.
♦ En önemli anlarınızda çekilen fotoğraflarda kötü çıkacağınız kesindir.
♦ Zavallı sevgiliniz sayısız kez sizi ağlarken görmüştür ancak her seferinde yine içi acır.
♦ Duygularınızı saklayabilme konusunda oldukça kötüsünüzdür.
♦ Aslında bu iyi bir şeydir çünkü problemlerinizle kolayca yüzleşebiliriniz.
♦ Tartışma anında size karşı yapılan küçük imalar bile ağlamanıza neden olur.
♦ İçinizden ağlayabilme konusunda ustalaşmışsınızdır. Ah ne fırtınalar kopar içinizde.
♦ İş yerinizde bile birçok kez ağlamışsınızdır.
Beni yalnız bırak! Umurumda değil!
♦ Hatta büyük ihtimal her gün masanızda ağlıyorsunuzdur.
♦ En kötü kısmı ise sürekli ağlıyor olmanız her istediğinizde ağlayabildiğiniz anlamına gelmez.
♦ Bazen de büyük avantajları vardır.
İnsanların gözünüzden akan yaşı durdurmak için neler yapabileceğine şaşırırsınız. Ağlayın boş verin siz, ağlamak rahatlatır.
onedio.com
BARBİE
Adam kızına Barbie bebek almak ister ve bir oyuncakçıya girer - Vitrindeki Barbie bebek kaç para? diye sorar Satıcı:
- Hangisi efendim? der ve devam eder:
- Barbie spora gidiyor 19.95 usd, Barbie alışveriş de 19.95 usd, Barbie discoda 19.95 usd, Barbie hede hodo yapıyor 19.95 usd, Barbie boşandı 265 usd....
Adam şaşırır:
- Neden hepsi 19.95 de boşanmış olan 265 usd?
Satıcı cevaplar:
- Çok basit, boşanmış Barbie ile birlikte Ken'in evini, arabasını, donuna kadar her şeyini de alıyorsunuz...
AlkışlıYorum
Sevgililer gününde, "Anneme beraber bir hediye alalım." diyen 9 yaşındaki kızıma, "Aaaaa...
Bak benim güzel kızıma. O benim karım, sevgilim değil. Sevgilimiz olunca alırız." dedim mi? Dedim. Gidip annesine dedi mi? Dedi. A müzevirci, gidip annesine insan "O sevgilisine alacakmış." der mi? Hiç insan babasından böyle intikam alır mı? Hem vaktim olsaydı gidip almaz mıydım?
Şehir merkezine bir saat uzaklıkta olan bir ilçeden gelebilmek için laf olsun diye çektiğimiz otostopta lüks, iyi giyimli, yakışıklı bir ilaç mümessili durdu mu? Durdu. Üç arkadaş bindik mi? Bindik.
Amasyalı olduğundan, Ankara'da yaşadığından, hangi firmada çalıştığından konuştuk mu? Konuştuk.
Eski kocamın, yeni hayatındaki ev arkadaşı çıktı mı? Çıktı. Bedevi miyim? Tartışılmaz.
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- Lütfi Albayrak
- Sebepsiz Yere Her Şeye Ağlayanlar
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