Genelde erkeklerin kabullenemediği şeyler
Ayrılık gerçeği
Erkek terk edildiğini ve ayrılığı asla kabul etmez. Kene gibi yapışır resmen.
Kapıda köpek olur. Ağlar, sızlar. Ya arkadaş terk edilmişssin hala suç kimde diye arkadaşlarla istişare yapıyorsun.
Artık unutulduğu gerçeği
Kızın seninle işi bitti artık. Aklında bile yoksun. Hala "O beni unutamaz" diyorsun. Ya arkadaş meşhur düşünür İbrahim Ekal'ın bir lafı vardır; Unutulanlar unutanları asla unutmaz....
Eski kız arkadaşın yeni sevgilisi gerçeği Sizi kol kola görse bile buna inanmak istemez. Bunun kötü bir kabus olduğunu düşünür. Ben sana söyleyeyim o artık senin değil onun. Sende git yeni bul.
Göbekli olduğu gerçeği
Bir de Türk kası diye espri yapmaz mı...
Suçu farklı şeylere atar, -Gazım var.
- Mide o mide.
- Abi istediğim zaman kilo veriyorum ben. Metabolizmam iyi.
Kabullenmedikleri halde dayak yedikleri gerçeği
Bir de onu görün derler. On kişi geldiler derler. Uydururlar da uydururlar.
Ağzın burnun kırılmış hala sen bir de onları gör diyorsun.
Horladıkları gerçeği
Traktör gibi ses çıkarmalarına rağmen ben horlamam derler. Gerçi bu adamları da çok horlamayın. Bunlara görüntülü kayıt da yapsan montaj derler.
Ayaklarının leş gibi koktuğu gerçeği
Git yıka be adam git yıka ayak yapma bize. Ölü eşek gibi kokuyor ayakların.
Kadınların erkeklerden daha akıllı olduğu gerçeği
İşte, en çok kabul etmeleri gereken gerçek budur. Sen topuklu ayakkabılarla koşan varlıklarla yarış edebilir misin.
Aşkın asla tek başına yetmediği gerçeği
Yanında tip, kas, araba ve para da lazım. Bunlar da çoğu sende mevcut değil.
CİN
Adam kumsalda yürürken ayağı bir şeye takılmış, bir de bakmış bir lamba.... "hahahaa" demiş içinden "bu da içinden cin çıkan sihirli lambalardan olmasın??" lambayı biraz ovalamış ve birden etrafı dumanlar kaplamış, derken kocaman bir cin ortaya cıkmış ve:
- Yine aptal bir fıkrada benim ismim geçti değil mi.... Pekala, çabuk 3 dileğini söyle işim gücüm var Adam:
- HARİKA..!!! İlk olarak 1 milyar dolarım olsun istiyorum....
Cin parmaklarını şıklatmış ve poofff, kumsal baştan aşağı silme banknotlarla dolmuş... adam gözlerine inanamamış ve ikinci dileğini soylemiş:
- Hawaii'de okyanusu gören lüks bir villa istiyorum......
Cin yine parmaklarını şıklatmış ve adam birden elinde lambayla kendini Hawaii'de o muhteşem evin önünde bulmuş.....
- Evet son dileğin nedir.....?
Adam düşünmüş taşınmış ve:
- Kadınlar için dayanılmaz karşı konulmaz olmak istiyorum Cin yine parmaklarını şıklatmış ve poofff, adam bir kutu çikolataya dönüştürmüş..
AlkışlıYorum
Babama "Yalnız eve çıkmak istiyorum artık" dedim; babam, "Tamam, hadi biz aşağıda bekliyoruz, eve çıktıktan sonra seslen" dedi. Ağlıyorum...
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- Lütfi Albayrak
- Genelde erkeklerin kabullenemediği şeyler
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