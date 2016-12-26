Moda diye neler çıkardı bu kadınlar
* Liseli kızların gözdesi Harley botlar Hala var Harley bot meraklısı zevksiz kızlar. Bir de çakmaları yok muydu? Belediye dağıtmış gibiydi ortalık.
* Kemik çerçeveli gözlük takıp kendini hipster sanan kızlar Sorsan hipster ne demek anlamını bile bilmez bunlar. Bu kızlar için gözlük kafidir.
* Lağımcı çizmeleriyle sokaklarda boy gösterenler. Bunlar utanmıyorlar da ya. Tamam, lağımcı ya da inşaatçı olsan neyse de, anlamadık ki bunların amaçlarını. Lağımcı veya inşaatçi sevgilin olsun mu desen kızarlar. Küçümserler. Adam gibi adamlar onlar. Neyse can kızlar naylon be onlar. Tıpkı moda anlayışlarınız gibi.
* Obey (itaat et) kep takıp kendisini bir halt sananlar: Kim sana obey etsin benim zavallı kızım? Hiç yakışmıyor bir Türk kızına. Aslında, bir çoğuna.
* Bir dönem kendini Amelie zanneden amele kızlar. Amelie'nin saç modelini taklit edip ona benzemeye çalışıyorlardı film yüzünden. Sanki hayatları filmdeki kız gibi de saçı kaldı. Sen evinin amelesi ol, anana yardım et.
* Hiçbir dönem varlığını yitimeyecek çakma sarışın modası. Bu artık bir moda değil. Resmen yaşam tarzı olmuş. Özellikle kara kuru kızlar saçlarını sarı yaptırmıyor mu? Resmen gündüz feneri. Açık kahve olsa saç tonun neyse de...
* Hafızalardan silinmeyen çakma Converse çılgınlığı. Ne diye kendini küçük düşürtüyorsun? Belli bağırıyor ayakkabı çakmayım diye.
* Bir iğrençlik abidesi olan geyikli tayt Türk kızının moda anlayışını özetleyen iğrençlik. Hele birde kilolu kızlarımız zavallı geyiği gergadana dönüştürüyorlar.
* Mini etek altına giyilen Ugglar. İnsanın görünce gülmekten kopası geliyor. Hala da devam eden var buna. Siz hangi yılda yaşıyorsunuz canım arkadaşlarım? Resmen orangutan ayağı gibi.
* Crop Top (göbek üstü) giyen paspallar Kızım senin neyine bu tarz? Çoğunuzun zaten, göbeği bir metre önden gidiyor.
* Evde fasulye ayıklayıp Bad Girl (kötü kız) beresi takan kızlar. Arkadaş ne meraklıymışssınız kötü kız olmaya.
Kaynak: haberself.com
KİLO VERMENİZE YARDIMCI OLACAK 10 KORKU FİLMİ
Londra'daki Westminster Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre korku filmleri kalori yakmamızı sağlıyor.
10. Rec (101 kalori) Rec (101 kalori)
9. Teksas Katliamı (107 kalori) Teksas Katliamı (107 kalori)
8. Blair Cadısı (105 kalori) Blair Cadısı (105 kalori)
7. Paranormal Aktivite (111 kalori) Paranormal Aktivite (111 kalori)
6. Elm Sokağında Kabus (118 kalori) Elm Sokağında Kabus (118 kalori)
5. Testere (133 kalori) Testere (133 kalori)
4. Alien (152 kalori) Alien (152 kalori)
3. Şeytan (158 kalori) Şeytan (158 kalori)
2. Köpekbalığı (161 kalori) Köpekbalığı (161 kalori)
1. Cinnet (184 kalori)
AlkışlıYorum
Oğlum babamın ilk torunu ve onu çok seviyor. Anlatımı ise süper: "Evlat sermaye, torun kar kızım. Karı kim sevmez?" Esnaf adamın torun sevgisi de ancak böyle olurdu herhalde.
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- Lütfi Albayrak
- Moda diye neler çıkardı bu kadınlar
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