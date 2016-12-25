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  1. Sevmediğimiz beklemeler
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 25 Aralık 2016, Pazar

Dağınık ve pasaklı kadınlar

Dağınıklık bir sanattır, anlayana! Dağınıklık konusunda doktora yapmış her kızın çok yakından bildiği 21 durum Buzzfeed'de derlendi.
* Dolabında genelde ilk günkü kadar boş oluyor, çünkü zaten kıyafetlerin dolapta değil yerde duruyor.
* Uyumak demek, kirli çamaşırlarınla aynı yatağı paylaşmak demek.
* Ayna selfieleri, yerde duran dağınıklık yüzünden istediğin gibi olmuyor!
* Süpürmeyi unuttuğun için odanın %90'ının saç ile kaplı olduğunu söylemek dahi istemiyoruz.
* Temizlik yaptığın zaman ise kaybolmuş bir sürü eşyanı buluyorsun.
* Bütün kupa bardakları odana yığmak gibi bir alışkanlığın neden var peki?
* Evindeki rafların hali! Kitapların ve filmlerin olduğu kısımlarda, çöplerin ve abur cuburun ne işi var?
* Dağınıklığından ötürü sorun yaşattığın insanlar adına kötü hissetmen çok normal. Aldığın pasif-agresif notlar da aklını başını getirmiyor çünkü.
* Yemeği bile dağınık yediğin için artık beyaz bir şeyler giymemen gerektiğini biliyorsun.
* Sütyeninden çıkan kırıntıları yemeyi düşünmüyorsun değil mi?
* "Dağınıklık" dediğinde insanlar hep hafife alıyor ama sen ne kadar fazla dağınık olduğunun bilincinde birisin.
* Fakat yine de ne zaman birileri yardım etmeyi önerse, o kadar da kötü olmadığını söylüyorsun.
* Küpelerinin ve çoraplarının eşlerini bulmak senin için ne büyük bir mucize değil mi? Hatta bazen fazlasıyla alakasız şeyler bulduğun bile oluyor
* Ve saçınla makyajını yapmaya çalışırken halını mahvetmek gibi bir alışkanlığın var.
* Ortalığı toplamak demek, satın aldığını bile hatırlamadığın birçok eşyanı bulmak demek.
* Ve çantanı temizlemek, ıssız bir adada yaşam savaşı vermek gibi.
* Odan temiz ve düzenli olduğunda, bundan sonra böyle olacağına dair yeminler edersin.
* Fakat sonrasında olan tek şey, eski haline getirmek için elinden geleni yapman!
onedio.com

RAKİPLERİ SAHAYA ÇIKAMIYOR; HER MAÇ HÜKMEN GALİPLER


Portekiz 4. Ligi ekiplerinden Canelas 2010 son 11 maçını da 3-0'lık skorlarla kazandı.
Ancak bunun nedeni oynadıkları muhteşem futbol değil, rakiplerinin onlarla oynamak istememesi ve bu nedenle sahaya çıkmaması.
Rakipleri, maçların 'terör ortasında' geçtiği gerekçesiyle Canelas'la maç yapmaktan kaçınırken bunun yerine 750 Euro ceza vermeyi göze alıyor. Nitekim internette dolaşan videolar da Canelas'lı futbolcuların oynadığı gaddar futbolu gözler önüne seriyor.

13 TAKIMDAN SADECE BİRİ SAHAYA ÇIKTI
Oyuncularının çoğu, FC Porto'nun 'Ultras' taraftar grubu üyesi olan Mavi-Beyazlı ekip bu sayede ligde bu sezon 17 maçta 16 galibiyet alırken, ligde yer alan diğer 13 takımdan sadece bir tanesi bu ekiple oynama riskini göze aldı. Eğer kulüp bu şekilde devam edip ligi kazanırsa 3. Lig'de çıkmak için play-off'a katılacak.

AlkışlıYorum
Evden her çıkışımda kapıyı açıp "Nereye gidiyorsun abla?" diye soran komşumuzun küçük kızına, "Kocaya gidiyorum, sen de gelir misin?" dedikten sonra, gidip babasından benimle beraber kocaya gitmek için izin isteyeceğini nereden bilebilirdim.
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