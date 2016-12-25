Dağınık ve pasaklı kadınlar
* Dolabında genelde ilk günkü kadar boş oluyor, çünkü zaten kıyafetlerin dolapta değil yerde duruyor.
* Uyumak demek, kirli çamaşırlarınla aynı yatağı paylaşmak demek.
* Ayna selfieleri, yerde duran dağınıklık yüzünden istediğin gibi olmuyor!
* Süpürmeyi unuttuğun için odanın %90'ının saç ile kaplı olduğunu söylemek dahi istemiyoruz.
* Temizlik yaptığın zaman ise kaybolmuş bir sürü eşyanı buluyorsun.
* Bütün kupa bardakları odana yığmak gibi bir alışkanlığın neden var peki?
* Evindeki rafların hali! Kitapların ve filmlerin olduğu kısımlarda, çöplerin ve abur cuburun ne işi var?
* Dağınıklığından ötürü sorun yaşattığın insanlar adına kötü hissetmen çok normal. Aldığın pasif-agresif notlar da aklını başını getirmiyor çünkü.
* Yemeği bile dağınık yediğin için artık beyaz bir şeyler giymemen gerektiğini biliyorsun.
* Sütyeninden çıkan kırıntıları yemeyi düşünmüyorsun değil mi?
* "Dağınıklık" dediğinde insanlar hep hafife alıyor ama sen ne kadar fazla dağınık olduğunun bilincinde birisin.
* Fakat yine de ne zaman birileri yardım etmeyi önerse, o kadar da kötü olmadığını söylüyorsun.
* Küpelerinin ve çoraplarının eşlerini bulmak senin için ne büyük bir mucize değil mi? Hatta bazen fazlasıyla alakasız şeyler bulduğun bile oluyor
* Ve saçınla makyajını yapmaya çalışırken halını mahvetmek gibi bir alışkanlığın var.
* Ortalığı toplamak demek, satın aldığını bile hatırlamadığın birçok eşyanı bulmak demek.
* Ve çantanı temizlemek, ıssız bir adada yaşam savaşı vermek gibi.
* Odan temiz ve düzenli olduğunda, bundan sonra böyle olacağına dair yeminler edersin.
* Fakat sonrasında olan tek şey, eski haline getirmek için elinden geleni yapman!
onedio.com
RAKİPLERİ SAHAYA ÇIKAMIYOR; HER MAÇ HÜKMEN GALİPLER
Portekiz 4. Ligi ekiplerinden Canelas 2010 son 11 maçını da 3-0'lık skorlarla kazandı.
Ancak bunun nedeni oynadıkları muhteşem futbol değil, rakiplerinin onlarla oynamak istememesi ve bu nedenle sahaya çıkmaması.
Rakipleri, maçların 'terör ortasında' geçtiği gerekçesiyle Canelas'la maç yapmaktan kaçınırken bunun yerine 750 Euro ceza vermeyi göze alıyor. Nitekim internette dolaşan videolar da Canelas'lı futbolcuların oynadığı gaddar futbolu gözler önüne seriyor.
13 TAKIMDAN SADECE BİRİ SAHAYA ÇIKTI
Oyuncularının çoğu, FC Porto'nun 'Ultras' taraftar grubu üyesi olan Mavi-Beyazlı ekip bu sayede ligde bu sezon 17 maçta 16 galibiyet alırken, ligde yer alan diğer 13 takımdan sadece bir tanesi bu ekiple oynama riskini göze aldı. Eğer kulüp bu şekilde devam edip ligi kazanırsa 3. Lig'de çıkmak için play-off'a katılacak.
AlkışlıYorum
Evden her çıkışımda kapıyı açıp "Nereye gidiyorsun abla?" diye soran komşumuzun küçük kızına, "Kocaya gidiyorum, sen de gelir misin?" dedikten sonra, gidip babasından benimle beraber kocaya gitmek için izin isteyeceğini nereden bilebilirdim.
- Haberler
- Yazarlar
- Lütfi Albayrak
- Dağınık ve pasaklı kadınlar
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Sevmediğimiz beklemeler 24 Aralık 2016, Cumartesi İnsan hayatının 26 yılı uykuda geçiyormuş. Oh temiz. Ne yorgunluk yapıyor, ne stres. Rüyalarıydı, hayalleriydi,...
- Aşkın bilimsel adları 23 Aralık 2016, Cuma Aşk gerçekten çok acayip bir olay. Tam olarak bir tanımı bile yok ancak aşkın içinde olmazsa olmaz bazı kanunlar...
- Kız arkadaşın yoksa bu yazıyı oku 22 Aralık 2016, Perşembe Sevgililik kurumu öyle sanılanın aksine pek de rahat ve güzel bir kurum değil. En iyisi uzun ilişkilerden uzak...
- Hayata küstürebilecek berbat anlar 21 Aralık 2016, Çarşamba Hayatta herkesin bildiği fakat unuttuğu insanı hayata küstürebilecek 18 olayı sizler için derledik. Hepimiz bu...
- Kısa kadınların duymaktan bıktığı şeyler 20 Aralık 2016, Salı Her ne kadar ülkemizin boy ortalaması 1.67 santimetre de olsa kadınlı erkekli kısa olan insanlarla dalga geçmekten...
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri
- Sevmediğimiz beklemeler
- Aşkın bilimsel adları
- Kız arkadaşın yoksa bu yazıyı oku
- Hayata küstürebilecek berbat anlar
- Kısa kadınların duymaktan bıktığı şeyler
- Her faninin evlendikten sonra başına gelecekler
- Kolonya erkekler
- Emel Sayın’ın Kemal Sunal anısı
- Türkler’e özgü kuyruklu yalanlar
- Kadınların üstün oldukları durumlar