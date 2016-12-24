Sevmediğimiz beklemeler
Oh temiz. Ne yorgunluk yapıyor, ne stres.
Rüyalarıydı, hayalleriydi, kuş tüylü yastığıydı üstüne cabası. Peki hayatımızın ne kadarı beklemekle geçiyor dersiniz? Gelin şu can sıkıcı, iç bunaltıcı, "Allah'ım sana geliyorum dedirten" bekleme anlarına bir bakalım.
Durak beklemeleri: Şans bu ya, herkesin otobüsü gelir, sizinki gelmek bilmez.
Ne zaman, 'Vazgeçtim arkadaş' der başka bir yol bulursunuz, o zaman köşeden gösteriverir güzel yüzünü. Dünya böyle küçük sabır testlerinden oluşuyor işte.
Trafik: Büyükşehirlerde daha büyük problem teşkil etse de trafik her yerde sorun.
Trafikle mücadelenin tek yolu kendine küçük oyunlar yaratmak. Mesela radyoyu açıp ilk çıkan şarkıyı kendinize armağan edin. Sonraki şarkıyı da, hatta sonrakini de... Çünkü daha uzun bir süre oradasınız.
Maçların geçmeyen son dakikaları: Uzatma başlar, hayat durur. 3 dakika bir ömür sürer. Ah bi de gol yersen ölme gitsin. Tabii ki galip durumdaysanız. Aksi taktirde değil 3 dakika, bir ömür bekler yine de ağzını açmazsın.
Uçak rötarları: Ya zaten tatile gitme heyecanından bütün gece uyumamışsın.
O an hayalini kurduğun tek şey koltuğunu uçuş moduna alıp, camdan dışarılara bakıp hayallere dalmak. Ama bir türlü kavuşamıyorsun minik uçak yastığına. Rötar üstüne rötar.
Can sıkıcılıkta level-4.
Arkadaş beklemeleri: Her grupta 2 tip insan vardır. Biri her yere yarım saat önce gelir, diğeri sen buluşma yerine geldiğin an evden çıkar. Umarım ikinci kategoride sen varsındır...
Eve tıkılıp kargonun gelmesini beklemek: Arabalar elektrikle gidiyor, insanlar uçaktan internete giriyor, Mars'a rezervasyon yapılıyor ama arkadaş internetten aldığın bir şey için hala evde günlerce kargo bekliyorsun. Olacak iş mi? Değil! Zaten evde kargo beklemek zorunda da değilsin!
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- Lütfi Albayrak
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