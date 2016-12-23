Aşkın bilimsel adları
Harris aksiyomu: Bütün iyiler kapılmıştır.
Paralel teori: Harika yaratık eğer kapılmamışsa, mutlaka bir nedeni vardır.
Evrensel gerçek: Aşkın gözü kördür.
Diğer evrensel gerçek: Evlilik insanın gözünü açar.
Bir diğer evrensel gerçek: Evlilik kadını eve kapatır.
Onasis kanunu: Para aşkı satın alamaz, ama çok şey halleder.
Evrensel kanun: Kadın erkeği anladığı anda, onun ne söylediğini dinlemekten vazgeçer.
Markus kanunu: Her zaman daha iyisi vardır.
Temel kanun: Aşk hâyal gücünün âklı yenmesidir.
İstisna kanunu: Kadınlar ya her şeyi unutur, ya her şeyi hatırlar.
Beckhap yasası: Aşkın neden acı verici olduğunu anlamak bir sabitin neden sabit olduğunu anlamak gibidir.
Snafu eşitlikleri: Aşkın büyüklüğü beraberinde getirdiği acılarla ölçülür.
Cahn kabulü: Aşkta taraflardan biri her zaman daha fazla sever.
Hartley'in ikinci yasası: Asla sizden daha çılgın birine aşık olmayın.
Evrensel çıkarım: Evlilik aşkı öldürmez ama dönüştürür.
Scatt aksiyomu: Çiftlerin dünya yaşları ne olursa olsun, gönül yaşlarının denk olması gerekir.
Peer yasası: Ayrılık aşkın kamçısıdır.
Bobs genellemesi: Genellikle güzeller çirkinlere, çirkinler de güzellere aşık olur.
Olasılık kanunu: Prensi bulacağım diye çok kurbağa öpülür.
Rudner kanunu: Beraber olduğunuz erkek; olgunlaştığında, yeni bir iş bulduğunda, tedavi gördüğünde düzelecek zannediyorsanız, bugün terkedin.
Evlilik kanunu: Tek başınayken asla yaşamadığınız sorunlara iki kişinin beraberce çözüm bulması sanatı.
Murphy kanunu: Çöpü kim indirecek kavgası her seferinde çöp kamyonu sokaktan geçtikten sonra biter.
Groening kanunu: Evlilik deyince kadınlar düğünlerini anlatır, erkekler bekârlık yıllarını.
Thom kanunu: Evliliğin süresi, evlilik törenine harcanan parayla ters orantılıdır.
Grant kanunu: "Tam evlenilecek erkek" dediğiniz kişi sizi sevgilisiyle tanıştırır.
Dior kanunu: Kadın, ömrünün bir yılını ne giyeceğini bulmaya harcar.
Alıntı: eksiseyler.com Kaynak: Adı Aşk - Bilge Göksu
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