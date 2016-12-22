Yol Durumu
  1. Hayata küstürebilecek berbat anlar
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 22 Aralık 2016, Perşembe

Kız arkadaşın yoksa bu yazıyı oku

Sevgililik kurumu öyle sanılanın aksine pek de rahat ve güzel bir kurum değil. En iyisi uzun ilişkilerden uzak durup rahat kafayla hareket etmek. Benden ağabey tavsiyesi.
Arkadaşlarınla istediğin gibi tatillere çıkabilirsin Gidemezsin edemezsin diyen kimse yoktur başında. Saçma saçma triplere maruz kalmazsın.
Dırdır denen şey hayatında yoktur Bu yüzden kafan öylesine rahattır ki. Oh, mis.
Evde yalnızken istediğin gibi gaz çıkarabilirsin İnsan evinde sevgilisiyle yaşarken rahat rahat gaz salınımını bile yapamıyor.
Deliksiz, rahat bir uyku uyuyabilirsin Aynen öyle. Gece uyurken kimsenin eli ayağı suratına gelmez.
Seni kıskanacak ve bunaltacak kimse yoktur Salak salak kıskançlık krizlerinden muaf olursun.
Kendine daha çok zaman ayırırsın Kitap okumak ya da tv izlemek istediğin zaman biri kalkıp hadi dışarı çıkalım, gezelim diye tutturmaz.
Televizyonda istediğin programı seyredebilirsin TV hakimiyeti sendedir. İstediğin futbol programını ve özetini sabahlara kadar izlersin.
Alayına yürüyebilirsin Seni engelleyen hiçbir bağ yoktur. Tüm kadınlar potansiyel sevgilindir.
Özgürsündür Hem de sınırsız bir özgürlük. Senin paranı yiyebilirler, sana trip atabilirler, her şeyini elinden alabilirler ama özgürlüğünü asla. haberself.com

AlkışlıYorum
Bugün çöp kamyonuna durduk yere arkadan çarptım. Şoförün ilk sözü; "Birader işaret etsen biz seni alırdık, ne zahmet ettin o kadar?" Sustum tabii, halen de susuyorum, susuyorum.

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