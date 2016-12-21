Hayata küstürebilecek berbat anlar

Hayatta herkesin bildiği fakat unuttuğu insanı hayata küstürebilecek 18 olayı sizler için derledik. Hepimiz bu anları kendimizden biliyoruz. Birbirimize destek olarak üstesinden gelebiliriz. Sarılalım hadi ve o anlara bir göz atalım.



İŞERKEN HAPŞIRMAK:

Hayatta başa gelebilecek en berbat şeylerden biridir.

Kontrolü kaybettikten sonrası ise felakete yol açabilir. Düşmanımın başına vermesin dedirten hadiselerin başında gelmektedir.



YATAĞA GİRİLDİĞİ SIRADA ÇALAN TELEFON :

Ölüm gibi bir şeydir. Fakat kimse ölmez. Hep hücrelerimizi bu gibi şeylerden kaybediyoruz. Bir de arayan kişi "Hiç öylesine aradım" demez mi..!



ÇEKİRDEK YERKEN BOZUK ÇEKİRDEĞE DENK GELMEK:

O bütün ağız tadınının bozulduğu anı bir düşün. Bütün yaşama sevincin gitti değil mi? Hayata küsmek bu kadar kolay işte.



YEMEK YERKEN YANAĞI ISIRMAK:

O yanağın içi şişer ve bünyeyi berbat bir mutsuzluk hissi kaplar.



YÜRÜRKEN KLİMA SUYUNUN KAFAYA DAMLAMASI:

Bunu bazen bir tek siz hissedebilirsiniz. O zaman bu olayı hemen unutmaya çalışın. Eğer yanınızda hoşlandığınız kişi varsa da "-Beni bulur, böyle şeyler" diyerek küçük bir baht itirafında bulunabilirsiniz.



DONDURMA KABINDAN DOLMA ÇIKMASI: Anneniz o kabın içine dolma koyduğunu söylemez. Ama ondan sonra yaşanan travma anında metanetli olmanızı sağlayabilir.



TERLİYKEN ATLETİ ÇIKARMAYA ÇALIŞMAK:

O atleti sırtınıza değdirmeden çıkaramazsınız. Bunu biliyorsunuz değil mi?



ÇORABIN EŞİNİN KAYBEDİLDİĞİNİN ANLAŞILDIĞI AN:

Sonra başka bir çorap giyilir ve işe gidilir. Fakat mutsuzluk baki kalır.



İŞYERİNDE BAŞKA FİRMALARA CV ATTIKTAN HEMEN SONRA EKRANLARIN İZLENDİĞİNİ ÖĞRENMEK:

O son Cv'yi atmayacaktım.



HAVADURUMU ESNASINDA BULUNAN ŞEHRİ KAÇIRMAK:

Kaçtı gitti. Hadi bakalım gelene kadar bekle işin yoksa.



SAÇ KESİMİ ESNASINDA KUAFÖRÜN KOL KILLARINI GÖRMEK:

Acaba adamın bünyesi saçlarla evrim mi geçirdi dersiniz. Ben bizim kuaföre abi kılların kollu esprisini yaptım. Elindeki usturayı görünce özür dilemek zorunda kaldım.



TELEFONDAN BİR ŞEY İZLETİRKEN GELEN MESAJI HERKESİN GÖRMESİ:

Etrafına birkaçkişiyi alırsın. Kendin güldüğün videoyu kimse görmeden ben gösteriyim artistliğiyle telefonu açıp millete gösterirsin bir dakka o da ne?

-Abi bak çok komik bir video" -Dıt dıt (mesaj sesi) Mesaj: Ahmet gelirken iki ekmek bir de yoğurt al. Bak unutma geçen ki gibi.

Etraf: Hahahaha. Hakkikaten çok komikmiş.



KIRK YILDA BİR FÖN ÇEKTİRDİKTEN İKİ DAKİKA SONRA BAŞLAYAN YAĞMUR:

Genelde dişi çölde kutup ayısıdır. Yani bayanların başına gelir.

Tam çıkar bir damla yüzüne damlar. O anki o damlanın kaynar su şekilde beyinden dökülmesi anlatılmaz yaşanır cinsten.



FLÖRT EDİLEN KİŞİNİN BEYLİKDÜZÜ'NDE OTURDUĞUNU ÖĞRENMEK:

- Nerde oturuyorsun?

- Beylikdüzü.

- Nereeeesi?

- Beylikdüzü, Beylikdüzü...

- Oldu o zaman memnun oldum.

Görüymemek üzereeee...

- Ne oldu yaaa?



SAYIP DA ATLA

Askerlere paraşütle atlamayı anlatan komutan şöyle der:

-İlk önce kendinizi boşluğa bırakacaksınız sonra 1, den 10, a kadar sayıp, şu ipi çekin paraşütünüz açılır, haydi göreyim. Deyip askerleri tek tek aşağı iter.

Askerlerden biri paraşütü açılmadan yere çakılır.

Doktorlar, ambulanslar yetişir.

Askerin yüzü yere yapışmış halde soyleniyor.Çeviriyorlar asker şöyle diyor:

'sesesesekiz, dodododokuz'...



TREN YOLU

Arizona'da demiryolu yapımı sırasında mühendis, yaşlı adamı ikna etmeye çalışıyordu:

- Tom Baba, başka çözüm bulamadık.

Demiryolunu sizin evden geçirmek zorundayız.

Tom Baba öfkelendi:

- Demek benim evimden! Olur mu öyle şey! Yani trenin her geçişinde gelip kapıyı açacağım, öyle mi?



AlkışlıYorum

Pazartesi günlerini, "Başlamak bitirmenin yarısıdır" mantığıyla mutlu geçiriyorum. Salı günlerini, pazartesiyi atlatmanın verdiği huzur paklıyor. Çarşamba, boğaz trafiğinin azlığı beni teselli ediyor. Perşembe, hafta bitti artık diyerek motive oluyorum. Cuma keyfime diyecek yok. Cumartesi bayram gibi. Ama şu Pazar günleri yok mu, sevmek için tek bahane bulamıyorum kendime. Sabah uyandığımda ilk aklıma gelen "Yarın pazartesi!" oluyor.