Trump’tan 1 trilyon dolar!
Durum artık o kadar basit değil.
Trump'ın her konuşması, her hamlesi FED'in faiz kararına ilişkin tahminleri güçleştiriyor. Kesin olan, Trump ve FED Başkanı Janet Yellen aynı orkestrada ayrı notaları çalıyor. Orkestranın ahengi de giderek bozuluyor. FED'in faiz kararını izleyenler için önerim, Trump'ın açıklamalarını izleyin.
Önce Trump ne yapmaya çalışıyor, ona bakalım. Trump, tüm konuşmalarında neredeyse Obama dönemindeki reformları eleştiriyor. Eleştirilerin özeti, orta gelir Amerikalı'nın giderek fakirleşmeye başladığını, kriz sonrası ağır yaptırımların özellikle şirketlerin rekabet gücünü zayıflattığını savunuyor.
Trump, son 10 yıldaki ekonomide güç kaybının faturasının sorumlusu olarak da Obama dönemini gösteriyor. FED'in bu yıl en az 3 faiz artırımı yapması öngörülüyor. Ancak faiz artırımlarının sayısı konusunda şimdiden tereddütler oluşmaya başladı. FED faiz artışları için gerekli şartların oluştuğunu savunuyor.
Gerekçe olarak da talepteki toparlanma, ekonomik aktivitelerin hızlanması ve enflasyonda artış hızını gösteriyor.
Trump ise faiz artışlarının Amerikan halkını daha da fakirleştireceğini ve yeni şirket iflaslarının kaçınılmaz olduğunu savunuyor. Trump'ın ekonomi ekibi, kapsamlı bir paket uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Pakette şirketlere uygulanan vergi oranlarının düşürülmesi ve altyapı için 1 trilyon dolarlık pay ayrılması planlanıyor. Bunun anlamı, FED'in sıkılaştırıcı para politikası hamlesine karşı, Trump'ın genişlemeci maliye politikası hamlesi daha yüksek faiz artışını beraberinde getirebilir. Bu durum gelişmekte olan para birimlerinin dolar karşısında sert dalgalanmasına neden olacaktır.
FAİZ KARARI
FED yetkililerinin açıklamaları, 2009'da sona eren büyük resesyon sonrası 8 yıldır ABD ekonomisinde görülen büyümeye olan artan güveni işaret ediyor. Bu güvenin ardında, artan işletme ve tüketici güveni, daha güçlü finans piyasaları ve Başkan Trump'ın genişlemeci maliye politikaları uygulaması yönünde artan olasılık yer alıyor. FED yetkililerinin konuşmalarının ardından, FED'in gösterge faizi vadeli işlem verileri gösterdiği üzere, FED'in Mart'ta faiz artırımına gitme olasılığı geçici bir süre için yüzde 70'in üzerine sıçradı. Bu olasılık gözlerin Yellen'in Cuma günü yapacağı konuşmaya çevrilmesiyle tekrar yüzde 50 seviyelerine indi.
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- Kadir Tuna
- Trump’tan 1 trilyon dolar!
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