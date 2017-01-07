Otomatik BES’te işveren ne yapmalı?
İşverenin Yükümlülükleri:
Emeklilik şirketinin seçimi; Her işveren, çalışanları adına, bir emeklilik şirketi ile sözleşme yapmakla yükümlüdür. İşverenin ilk aşamada yetkilendirilmiş bir emeklilik şirketi ile anlaşma sağlaması gerekiyor. İşverenin, şirket seçimi yaparken farklı şirketlerden teklifler alması gerekir.
Şirket seçiminde, hizmet kalitesi, kesinti ve diğer hususlar göz önünde bulundurarak tercihte bulunulması gereken hususlardır.
İşveren, şirket tercihinde çalışanlara dezavantajlara neden olacak seçimlerden kaçınmalıdır.
Fonların Seçimi; İşverenin dikkat etmesi gereken diğer önemli husus yapılan kesintilerin değerlendirileceği fonların seçimi. İşveren, sisteme giriş esnasında çalışandan faizli/faizsiz fon tercihini almalıdır. Faiz konusunda hassasiyeti olan çalışanlar faizsiz fon seçimlerini yapabilir. İşveren fon tercihi konusunda çalışanlara baskı yada telinde bulunamaz. Öte yandan işveren, tercihte bulunmayan çalışanları için söz konusu tercihi yapar.
Katkı payının ödenmesi; İşveren, katkı payını çalışanın ücretinden kesip, emeklilik şirketine aktarmakla yükümlüdür. Maaş ödemelerini, Maliye Bakanlığı'nca işletilen Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi kullanarak yapan Kamu Kurumları aynı sistemi kullanarak katkı payı ödemelerini gerçekleştirebilecektir.
Devir İmkanı; İşveren operasyonel gereklilikleri dikkate alarak, şirket seçimi ve katkı payının kesilmesi hariç diğer yükümlülüklerinin icrasını emeklilik şirketine bırakabilir.
İşverene Para Cezası; İşverenin yukarıda belirtilen yükümlülüklere uymaması halinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca 100 Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
İşveren katkı payını emeklilik şirketine eksik, geç aktarması veya aktarmaması durumunda, çalışanın birikiminde oluşan parasal kaybından sorumludur.
- Haberler
- Yazarlar
- Kadir Tuna
- Otomatik BES’te işveren ne yapmalı?
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