Konut satışları nasıl okunmalı?
Bunun bir örneğini bir başka ülke de göremezsiniz.
Bunun adı ülkeye ve hükümete duyulan güvendir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı yeni konut satışları verisi bu güvenin harcama tarafında da devam ettiğini gösteriyor.
Temmuz ayından itibaren konut satışlarında çok büyük sıçrama var. Faizlerdeki düşüşün de etkisiyle bu satışların Kasım ayı sonuna kadar devam ettiği görülüyor.
Türkiye genelinde konut satışları 2016 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.1 oranında artarak 132 bin 655 adet olarak gerçekleşmiş.
Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 499 konut satışı ve yüzde 17 ile en yüksek paya sahip olurken, mega kenti, 15 bin 302 konut satışı ve yüzde 11.5 pay ile Ankara, 7 bin 891 konut satışı ve yüzde 5.9 pay ile İzmir izlemiş.
BÜYÜME HIZ KESMEDİ
Satışlar, tüketici güveninin 15 Temmuz öncesine göre daha da yükseldiğini gösteriyor. İlk defa satılan konut sayısının, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.5 artarak 63 bin 467 adet olarak gerçeklemiş olması aynı zamanda yeni projelere talebin halen güçlü olduğunun kanıtıdır. Konut piyasasında bir durgunluğun olduğu iddialarını rakamlar yalanlıyor. İkinci el konut piyasasında iştahın yılın ikinci yarısında hızlandığı görülüyor. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.7 artış göstererek, 69 bin 188 adet olarak gerçekleşmiş. Bu rakamlar güçlü tüketici güveni dışında inşaat sektörünün milli gelirdeki katkısını gösteriyor. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin açıkladığı sektör raporuna göre inşaat sektörünün milli gelir içindeki payı yüzde 4.4'ten yüzde 8.2'ye yükselmiş. 2017 yılında sektörde beklentiler yüksek. Kamunun hızla devam eden mega projelerinin desteği ile gelecek yıl sektörü, iyi bir büyüme oranı bekliyor. 2017 yılı bütçesinde kamu yatırımları hedefi yüzde 25 artarak 80 milyar liraya ulaştı. İnşaat sektörünü destekleyecek diğer unsurların başında; kampanyaların sürdürülmesi, bankaların konut kredisi kampanyaları, konut kredisi faiz oranlarının göreceli düşük kalmaya devam etmesi ve konutta KDV indiriminin uzatılması olasılığı geliyor.
- Haberler
- Yazarlar
- Kadir Tuna
- Konut satışları nasıl okunmalı?
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