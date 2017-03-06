Kazanamama sendromu bitti!
Ligin kompakt oynayan ve kontra atağa en iyi çıkan takımlarından biri olan Osmanlıspor 90 dakika boyunca bu özelliklerini gösterdi.
Fenerbahçe de kendi adına bu sezonki özelliklerini gösterdi diyebiliriz.
Hücumda çok fazla üretken olamayan çok fazla olmasa da girdiği pozisyonları gole çeviremeyen bir takım vardı sahada. Ta ki son dakika golüne kadar.
Santrforları hep eleştiriyoruz.
Ama dün gece Fernandao'nun adını ilk kez 20. dakikada duydum.
Fernandao, Van Persie ya da Sow gibi santrfor oynayan oyuncuları değerlendirebilmek için önce onları etkili alanda topla buluşturmak lazım.
LENS ÖRNEK OLSUN
Bu oyuncular yeterince pas alamadıkları için çok yalnız kalıyorlar.
Ve bir türlü beklentileri karşılayamıyorlar.
Fakat büyük takımın santrforu maç içinde az da olsa girdiği pozisyonu gole çevirebilmelidir.
Fernandao'nun bomboş kaleye kaçırdığı gol affedilecek cinsten değildi. Hafta içinde babasını kaybeden ve büyük bir özveriyle İstanbul'a gelip maça çıkan Lens'in sahada en çok mücadele eden en çok isteyen oyunculardan biri olduğunu söylersek belki diğerleri mahcup olur.
Son dakikada gelen golle Fenerbahçe 4 maçlık kazanamama sendromunu da bitirdi. Daha önce de dediğim gibi Fenerbahçeli futbolcular bundan sonraki tüm maçlarını kazanıp taraftarından özür dilemelidir.
MAÇIN EN iYiSi LENS
Acısına rağmen çok gayretliydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ FERNANDAO
Büyük takımın golcüsü yakaladı mı atar...
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- İLKER YAĞCIOĞLU
- Kazanamama sendromu bitti!
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