Lens’in zekası
Kayseri'de deplasmanda alınan bu sonuç Fenerbahçe'nin yarı finale çıkmasına yetecektir. Her şeyden önemlisi ligde 4 gol yedikleri rakiplerine kupada 3 gol atıp o maçın da rövanşını alarak kalan haftalara biraz daha moralli girecekler.
Advocaat dün gece için son derece akılcı bir taktikle oynadı. İki ayaklı bir maç olduğu için "önce savunmayı garantiye alayım ve gol yemeyim" diye düşündü.
"Elimde zaten Lens, Fernandao ve Alper gibi çabuk oyuncular var. Maç içinde bu oyuncular ile gol pozisyonu yakalarım.
Atarsam ne ala.
Atamazsam da hiç olmazsa ikinci maça avantajlı skorla çıkarım" diye düşündü.
Son derece kısır geçen ilk devrenin son anlarında Lens'in zekası sonrası gelen gol Fenerbahçeli oyuncuların özgüvenini çok artırdı.
İkinci yarıda Mehmet Topal'ın ön libero pozisyonundaki Mehmet Topal'ın hazırladığı pozisyon sonrası Fernandao'nun golü maçı da turu da bitirmiş oldu.
Üçüncü gol ise pastanın kreması gibi oldu.
Artık bundan sonra lig için Fenerbahçeli oyuncuların kendilerine şu hedefi koyması lazım: Kalan bütün maçları kazanmak. Bunu yapabilirlerse taraftarın gönlünü almayı başarır.
MAÇIN EN iYiSi LENS
F.Bahçe'nin en iyi oyuncularından biriydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ WELLITON
Welliton beklentilerin altındaydı.
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- İLKER YAĞCIOĞLU
- Lens’in zekası
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