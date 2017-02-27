Yol Durumu
  1. Güle güle Advocaat!
İlker Yağcıoğlu İLKER YAĞCIOĞLU
  • 27 Şubat 2017, Pazartesi

Yine hayal kırıklığı

Fenerbahçe'nin dün akşam Antep'teki görüntüsü tek kelimeyle üzücüydü. Alınan kötü sonuçlardan sonra Fenerbahçeli oyuncuların özgüvenlerinin kalmadığını ve sahada gereksiz bir telaş içinde olduklarını söyleyebiliriz. Ligin sonuncusuna karşı ortaya konan bu kötü futbol Fenerbahçe taraftarının sabrının taşmasına sebep olacaktır. Ligimizi bilmeyen birisi bu maçı izlediğinde hangi takım sonuncu hangi takımın zirveye oynadığını anlamakta zorluk çeker. Koskaca 90 dakikada Fenerbahçe'nin ilk devre sadece 2 pozisyonu var. Biri gol oldu. Diğerinde de Sow'un son anda dokunabildiği top Gaziantep defansı tarafından uzaklaştırıldı. İkinci devreye bakıyorsunuz. Taraftarı heyecanlandıracak bir tek pozisyon dahi yok.

SOW ÖNCE ÇIKMALIYDI
Teknik direktör Advocaat ise sanki beraberlik iyi bir sonuçmuş gibi oyuncu değişikliklerini 70. dakikaya kadar bekletti. Volkan Şen ve Sow'un çok daha önce oyundan çıkması gerekirdi. Alper-Josef değişikliği ise hocanın zihniyetini göstermesi açısından son derece önemliydi. Bu maçta dahi Fenerbahçe'nin ofansif anlamdaki en etkili oyuncusunu çıkartıp Josef'i oyuna alıyorsan Salih aklının ucuna dahi gelmiyorsa Advocaat, Fenerbahçe'nin hocası olamaz. Sonuçta Fenerbahçe için lig zaten bitmişti. Ama taraftar hiç olmazsa kalan maçlarda formanın hatırına oyunculardan daha iyi futbol ve daha iyi mücadele bekliyorlardı. Maalesef dün akşam bu görüntüden eser yoktu.

MAÇIN EN iYiSi ANTEP DEFANSI
Fenerbahçe'ye karşı iyi savunma yaptılar.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ FENERBAHÇE
Takım olarak performansı kötüydü.

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