Yine hayal kırıklığı
SOW ÖNCE ÇIKMALIYDI
Teknik direktör Advocaat ise sanki beraberlik iyi bir sonuçmuş gibi oyuncu değişikliklerini 70. dakikaya kadar bekletti. Volkan Şen ve Sow'un çok daha önce oyundan çıkması gerekirdi. Alper-Josef değişikliği ise hocanın zihniyetini göstermesi açısından son derece önemliydi. Bu maçta dahi Fenerbahçe'nin ofansif anlamdaki en etkili oyuncusunu çıkartıp Josef'i oyuna alıyorsan Salih aklının ucuna dahi gelmiyorsa Advocaat, Fenerbahçe'nin hocası olamaz. Sonuçta Fenerbahçe için lig zaten bitmişti. Ama taraftar hiç olmazsa kalan maçlarda formanın hatırına oyunculardan daha iyi futbol ve daha iyi mücadele bekliyorlardı. Maalesef dün akşam bu görüntüden eser yoktu.
MAÇIN EN iYiSi ANTEP DEFANSI
Fenerbahçe'ye karşı iyi savunma yaptılar.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ FENERBAHÇE
Takım olarak performansı kötüydü.
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- İLKER YAĞCIOĞLU
- Yine hayal kırıklığı
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