Güle güle Advocaat!

Dün akşamki maç olabilecek en kötü senaryo ile başladı. Daha ilk 5 dakikada Fenerbahçe öne geçicek ve maçı dengeleyecek gol fırsatlarını 2-3 kere yakaladı. Ama bir türlü golle buluşamadı. Sonrasında ise Skrtel'in büyük hatasıyla rakibin ilk şutu gol oldu. Ve iyi başlayan gece daha maçın başında kabusa döndü.

Böyle maçlarda rakip öne geçtiği andan itibaren sahada futbolcu olmak çok zordu. Fenerbahçe'li oyuncuların bütün morali ve özgüveni kayboldu.

Taraftar tepkisi de başlayınca açıkçası turu geçmek mucizelere kalmıştı. Devrenin son anlarında gelen gol ikinci yarı için beklentilerimizi artırsa da Fenerbahçe'nin hücumdaki zaafı bu maçta da boy gösterdi. Sarı-Lacivertliler iyi kapanan Krasnodar defansını da açacak formülü bulamadı.

Advocaat'ın daha ikinci yarıya başlarken Josef'ten vazgeçip Fernandao'yu oyuna alması ilerleyen dakikalarda da etkisiz Lens'i çıkartıp Volkan Şen'i oyuna sürmesi daha mantıklı olanıydı. Ama Hollandalı risk alması gereken yerde yine Mehmet Topal- Josef ikilisinden vazgeçmedi. Gol atmaktan ziyade "aman ikinciyi yemeyim" diye düşündü.

Ve bu değişiklikler de tepki çekti.

Fenerbahçe dün akşam Avrupa'ya veda etti. İşin üzücü tarafı kendinden çok daha tecrübesiz ve kalitesiz bir takıma elendi. Manchester'ı Feyenoord'u pozisyon vermeden yenen bir takımın dün gece ortaya koyduğu futbol tek kelimeyle hayal kırıklığı yaratttı. Bu sonucun ardından Advocaat'ın eşyalarını toplamaya başladığını söylemek çok yanlış olmasa gerek.



MAÇIN EN iYiSi SMOLOV

Fenerbahçe'yi yıkan golü attı. Çok iyi oynadı.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ SKRTEL

Yaptığı hata affedilecek cinsten değil.

