Pes ediyorum
Bunu söylerken de tek dayanağım futbolculara olan inancımdı.
Ama dünkü maçtan sonra artık pes ediyorum.
Demek ki bu takım iyi bir takım değilmiş. Demek ki bu oyuncular Fenerbahçe için yeterli düzeyde değilmiş. Teknik Direktör Dick Advocaat da beklentileri karşılayamayan geçen sezon çok eleştirilen Vitor Pereira'nın bile çok gerisinde kalmış, başarısız bir teknik direktörmüş.
Bunları söylerken Fenerbahçe'nin koşmadığını ya da mücadele etmediklerini asla ima etmiyorum.
Hepsi ellerinden gelen her şeyi yaptı. Koştular, çabaladılar. Ama yetmedi. İşin üzücü tarafı da bu.
Bir takım elinden gelen her şeyi yapıyorsa ve Kasımpaşa'yı yenemiyorsa doğal olarak bu takımın yeterliliği sorgulanır.
DAHA İYİSİ BULUNUR!
Telaş içinde stres altında ve acemice hatalar yaparak maçları kazanamazsınız.
Bu beraberliğin ardından Fenerbahçe'nin artık şampiyonluk şansı yok gibi. Teknik Direktör Advocaat da "Yerime daha iyi birini bulurlarsa getirsinler" demiş. Hiç merak etmesin.
Ondan çok daha iyileri bu takıma hoca olarak geldi. Fenerbahçe ondan çok daha iyisini bulacaktır.
Fenerbahçe kulübünün böyle bir kapasitesi her zaman vardır.
Bu saatten sonra yapılacak olan da gerçeği kabul edip şimdiden önümüzdeki yılın planlarının hazırlanmasıdır.
Önce yeni bir teknik direktör bulup şimdiden anlaşıp o teknik direktörün istediği oyuncuları transfer ederek yeni sezona hazırlanmak Fenerbahçe'nin tek kurtuluş yoludur.
Bekleyip göreceğiz...
MAÇIN EN İYİSİ KASIMPAŞA
Takım olarak çok iyi savunma yaptılar.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ ADVOCAAT
Pereira bu kadro ile daha iyi işler yapmıştı.
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- İLKER YAĞCIOĞLU
- Pes ediyorum
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