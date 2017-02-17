Bunun Kadıköy’ü var
PLAYSTATION GOLÜ
Dün gece gördük ki rakip Krasnodar iki aydır resmi maç yapmamasına rağmen oldukça diri bir takım. Son derece çabuk oyuncuları var. Ve hücuma da son derece etkili çıkabiliyorlar. Bir ara sanki iki aydır maç yapmayan tarafın Fenerbahçe olduğunu düşündüm. Bu yüzden Kadıköy'deki rövanşta Fenerbahçe kesinlikle sahaya dün gecekinden daha fazla efor sarfetmek zorunda. Maçın hemen başında Play Station'da bile yenmeyecek bir gol yiyerek 1-0 geriye düşmek teknik direktör Advocaat'ın bütün oyun planlarını bozdu. Rakip stoper topu aldı. Emenike peşine takıldı. Birkaç adım attıktan sonra durdu. Bomboş giden stoperleri Hasan Ali ve defansın da dengesini bozunca iki pasla Fenerbahçe golü yemiş oldu. Bu ligin en iyi takım savunması yapan takım dediğimiz Fenerbahçe'ye yediği bu gol hiç yakışmadı.
SKOR ARTABİLİRDİ
Maçın genelinde de rakibe çok fazla pozisyon verdik. Kaleci Volkan Demirel olmasaydı ve rakip biraz daha dikkatli pas tercihleri yapabilseydi skor daha da artabilirdi. Ofansif yönden etkisiz kaldığımız maçta 1-0'a razı olduk. Turu Kadıköy'e bıraktık.
MAÇIN EN İYİSİ MEHMET TOPAL
Çok iyi mücadele etti. Ayakta kalan isimdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ NEUSTADTER
Skrtel'i mumla arattı. Çok hata yaptı.
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- İLKER YAĞCIOĞLU
- Bunun Kadıköy’ü var
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