Böyle penaltı mı olur

Ligde son dört maçını kaybeden ve teknik direktörlüğe Mutlu Topçu'yu getiren Bursaspor tribünlerdeki muhteşem taraftar desteğiyle maça son derece baskılı başladı.

Fenerbahçe son maçlarda olduğu gibi topu rakibe bırakıp kendi sahasında bekleyerek kazandığı toplarla da ani kontra atak düşüncesiyle golü bulmayı hedefledi. İlk devre bir kere Aatıf'la bir kere de Lens'le pozisyona girdiler. Ve ikincisinde oluşan penaltı sonrası da 1-0 öne geçmeyi başardılar.

Halil Umut Meler'in penaltı kararının yüzde yüz doru olduğunu söyleyebilirim.

Maçı izlerken 20. dakikalara doğru "Bursaspor bu maçı 11 kişi ile bitirirse başarı olur" diye düşünmüştüm.

Sonrasında da yanılmadığım ortaya çıktı. Cebinde sarı kartı olan bir oyuncunun yaptığı son derece gereksiz bir faulle Jovic atılınca Bursaspor'un işi bir hayli zorlaştı. Bazen futbolcuları anlatamakta zorlanıyorum. Sarı kartı olan bir oyuncu böyle bir faulü nasıl yapar izah etmek gerçekten güç. Fenerbahçe'de Alper'in müthiş bir maç oynadığını söyleyebilirim. Bireysel yetenekleri ile hazırladığı fakat golü çeviremediği pozisyon gecenin en güzel anlarından biriydi. Eğer o golü atmayı başarabilseydi.

Sezonun en güzel gollerinen biri olacaktı.

Hakemin Bursaspor'un lehine verdiği penaltı kararı ise tam bir skandaldı. Kjaer o pozisyonda elini ne yapabilir. Hakemin verdiği bu penaltı kararı Fenerbahçe'ye ağır bir darbe vurdu. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra özellikle ikinci yarıda Fenerbahçe'nin ikinci golü atıp maçı bitirmek düşüncesinde olması lazımdı.

Ama Sarı-Lacivetliler çok fazla Bursa kalesine gitmeyi düşünmedi. İkinci golü atsa Fenerbahçe penaltı tartışmalarına rağmen 3 puanı cebine koyup gidecekti.



MAÇIN EN İYİSİ ALPER

90 dakika boyunca çok çalıştı. Ama yetmedi.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ STANCU

Sahada varlığı ve yokluğu belli değildi.



