Yol Durumu
  1. Fener’in kaderi Lens’e bağlı
İlker Yağcıoğlu İLKER YAĞCIOĞLU
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi

Yüksek gerilim

Maçın çekişmeli ve zorlu geçeceği belliydi. Ama bu derece itiş kakış ve kavga dolu bir 90 dakika izleyeceğimizi tahmin etmiyordum. Sahada daha sakin olması gereken taraf Beşiktaş olması gerekirken gereksiz yere sinirlerine hakim olamayıp kendi oyunlarından uzaklaştılar. Tosic atılıncaya kadar da sahadaki kavga devam etti.
Fenerbahçe'nin maçın hemen başında Lens'le yarattığı tehlikenin ardından oyunun insiyatifi yavaş yavaş Beşiktaş'a geçti. Pozisyon bulamasalar da oyunu Fenerbahçe yarı sahasına yıkmayı başardılar. Fakat golü bulacak pozisyonları üretemediler. Mehmet Topal'ın Talisca'yı etkisiz hale getirmesi, Josef ve Alper'in de orta sahadaki mücadeleci futbolu Beşiktaş'ın üretken olmasını engelledi.
İkinci yarıya başlarken Şenol hocanın Atiba'yı stopere çekmesi birinci yanlışıydı. Bu hamlesiyle oyun tamamen Fenerbahçe'nin kontrolüne geçmiş oldu. Oyundan çıkması gereken oyuncu Babel iken Talisca'yı çıkarması da Şenol hocanın ikinci hatasıydı.
Advocaat'a gelecek olursak; ikinci yarıya başlarken Van Persie'yi oyunda tutması bir riskti. 10 kişi kalmış Beşiktaş'a karşı daha erken yapacağı hücuma yönelik takviyeler Fenerbahçe'nin maçı daha erken koparmsasını sağlayabilirdi.
Sonuçta gecenin karlısı Fenerbahçe oldu. Sahasında yenilmemiş rakibine ilk mağlubiyeti tattırdılar. Beşiktaş ise hem kupadan elendi hem de Tosic'i kaybetti.
Hem de büyük bir ihtimalle sahaya giren taaftar yüzünden ceza alacak.

MAÇIN EN İYİSİ MEHMET TOPAL
Her açığı kapattı. Risksiz ve hatasız oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ OĞUZHAN
Etkili değildi. Gereksiz yere çok sinirliydi.
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