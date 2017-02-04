Fener’in kaderi Lens’e bağlı

Ligdeki maçta Beşiktaş 1 puana oynamıştı. Bu kez gol için oynayacak. Fenerbahçe baskıyı biraz geride yapmak zorunda. Önde baskı deplasman için ciddi risk olur. Fener için kapılan toplar çok önemli. Bu toplarda Lens'in buluşması ve onun yapacağı işler çok önemli. Gününde bir Lens turu getirebilir.

Ligde oynanan son Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi beklentilerin çok uzağında kalmış ve son zamanların en kötü derbisini izlemiştik. O gün Beşiktaş'ın kazanmayı değil kaybetmemeyi düşünmesi ve son derece katı ve disiplinli bir takım savunması yapması maçı kilitlemişti. Fenerbahçe 90 dakika boyunca rakibini çözecek çareler üretemedi. Pazar akşamı da buna benzer bir dermbi bekliyorum. Bence bu sefer Fenerbahçe katı bir takım savunması ile oynayacak ve önce maçı tutmaya çalışacak. Genel görüntü bu olacak gibi.



GOL OLMADAN MAÇ KEYİFLİ HALE GELMEZ

Bu durumda maçın keyifli bir hale gelmesi için 2 ihtimal var. Ya bu katı savunmayı Beşiktaş açacak formülü bulacak. Ya da Fenerbahçe kazandığı toplarla rakip kaleye indiğinde golü bulup öne geçecek. Kısaca iki taraftar birinin golü bulması halinde keyifli bir derbi izleriz. Aslında Fenerbahçe'nin maçı kazanmasının formülü belli. Bu sezon oynadıkları 3-4 maça bakmaları yeterli. Bu mlaçlar gerekli işareti veriyor.



FENERBAHÇE KAZANDIĞI MAÇLARA BAKMALI

Feyenoord, Manchester United, Galatasaray ve Başakşehir maçlarındaki oyun anlayışlarında olursa Fenerbahçe maçı kazanabilir. Neydi o oyun anlayışı? Birincisi maça çok sert ve tempolu başladılar. Top daha rakip defanstayken öylesine büyük bir baskı uyguladılar ki rakip üst üste 2 pas bile doğru dürüst yapamadı. Ve kazandıkları toplarla da çabuk oynayarak gol pozisyonları ürettiler.



KAPILAN TOPLARDA LENS FAKTÖRÜ ÖNEMLİ

Fakat bu maçlar içerdeydi. Dolayısıyla bu baskıyı ön tarafta değil biraz daha geride karşılayıp kedi sahalarından itibaren yapacaklarını düşünüyorum. Bu durumda da iş kaptıkları toplarda Lens'in, oynarsa Sow'un ve gününde bir Alper'in performansları önemli. Beşiktaş'tan Quaresma anahtar oyuncu olacaktır. Orta saha üçlüsü Atiba, Oğuzhan ve Talisca da Beşiktaş'ın alacağı skorda başrol oynayacak isimler olur.

