Fenerbahçe ağır yara aldı
Geçen hafta ligin en iyi takımı Başakşehir'e karşı müthiş bir baskı ve hırsla oynayan, rakibine üst üste iki pas yapma imkanı dahi vermeyen takım gitmiş, yerine ağır, isteksiz ve bu maçın öneminin farkında olmayan bir takım gelmişti sanki... Top kendisindeyden hücuma çıkamayan Kayserispor'dayken de rakibin kendi kalesine gelmesine engel olamayan bir takım vardı sahada.
Bunun sebebi de orta sahadaki yetersizlikti. Özellikle Salih oyunda hiç yoktu. Böyle olunca da yük Topal ve Souza'ya kaldı.
BİZİ ŞAŞIRTIYORLAR
Kayserispor'da Rotman, Lawal ve Deniz Türüç'le maç boyunca orta alanda büyük üstünlük kurdu.
Alper'in de oyunda olmayışı bütün işi Lens'in omuzlarına yıktı. Ve onun da çabası gol için yeterli olmadı. İlk devrenin sonlarında gelen şans golü Fenerbahçe'ye büyük moral getirmiş olmasına rağmen Advocaat hamle yapmakta gecikti. Yani beraberlik golü Advocaat'ı kandırmış oldu. İkinci yarıya başlarken Alper ve Salih'in kenara gelip Karavaev ve Van Persie ikilisinin girmesi daha doğru bir tercih olurdu. Kayseri devre arasında bu kadar isabetli transferler yapıyorken, Fenerbahçe'nin sadece Karavayev'i almış olması da diğer bir düşündürücü konu. Sonuçta Fenerbahçe bizi şaşırtmaya devam ediyor. İç sahada ve büyük maçlarda son derece baskılı ve iyi oynayan takım, deplasmanda ve nispeten daha zayıf takımlara karşı son derece kötü performans sergiliyor. Ama unutulmaması gereken konu şu; ligde her maça 3 puan veriliyor. Ve Fener bu sonuçla şampiyonluk şansını iyice azalttı.
MAÇIN EN iYiSi GÜRAY VURAL
Golleri ve yaptığı asistle damgasını vurdu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ SALİH UÇAN
Orta alanda çok top ezdi. Güçsüz ve isteksizdi.
- Haberler
- Yazarlar
- İLKER YAĞCIOĞLU
- Fenerbahçe ağır yara aldı
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Salih için iyi oldu 26 Ocak 2017, Perşembe Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği beraberliği ile 2. sırada yer alıp Beşiktaş'ın...
- En kritik virajı döndü 23 Ocak 2017, Pazartesi Bu maç Fenerbahçe için tek kelimeyle final maçıydı. Puan kaybı halinde Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı çok zayıflayacaktı. Bu...
- İki takım da ciddiye aldı 19 Ocak 2017, Perşembe Gündüz oynanan Amed-Menemen Belediye maçı beraberlikle sona erdiği için iki takım da gruptan çıkmayı garantilemişti....
- Çok kritik kayıp 16 Ocak 2017, Pazartesi Kağıt üzerinde haftanın en kolay maçı Fenerbahçe-Adanaspor karşılaşması gibi duruyordu. Lig sonuncusu Adanaspor'un...
- Fernandao şov! 30 Aralık 2016, Cuma Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin gruptan çıkması gereken bir maçtı. Ramazan ve Caner hariç ilk 11'i zorlayacak...