Salih için iyi oldu
Kendini teknik direkteör Advocaat'a göstermek isteyen oyuncular ve formunu geliştirmeyi hedefleyen futbolcular vardı. Fenerbahçe ilk yarıda bulduğu gollerle farkı yakalarken Salih Uçan'ın artan perfonrmanısa şahit olduk. Attığı ilk gol ve Van Persie'ye attırdığı golle Hollandalı teknik direktöre adeta, "Ben bu takımda çok daha fazla süre alırım"ın mesajını veriyordu.
Başakşehir ile oynanan son lig maçında da ilk 11'de forma giyen Salih Uçan'ın bundan onra daha fazla izleyeceğimiz kanaatindeyim.
Bu ve bunun gibi maçlar Salih için çok iyi oldu diyebiliriz.
VAN PERSIE GELİYOR
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir forma şansı bilamayan Robin Van Persie de önemli lig ve Avrupa maçları öncesinde umut verdi. Sakatlığı nüksetmezse Fener'in için önemli bir koz olacak.
Karavayev ve Stoch da iş disiplinleriyle dikkat çektiler. Her iki futbolcu da şanlarını iyi değerlendiiyor ve bu dikkat çekici bir nokta. Genç isimlerden Yiğithan da yine güven verdi. Kendisi hakkında daha önce olumlu sözler sarfeden Advocaat'ı mahçup etmedi.
MAÇIN EN iYiSi SALİH UÇAN
Attı, attırdı. Advocaat'a gerekli mesajı verdi
MAÇIN EN KÖTÜSÜ BERAT HAN
Amedli oyuncu pek etkili olamadı.
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- İLKER YAĞCIOĞLU
- Salih için iyi oldu
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