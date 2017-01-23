En kritik virajı döndü
Bu yüzden de hem oyuncular hem de Fenerbahçe camiası hem çok hırslı hem de çok stresliydi. Maçın başlaması ile birlikte Fenerbahçeli oyuncuların sahada müthiş bir mücadele verdiklerini gördük. 26 maçtır yenilmeyen Başakşehir'e karşı kazanma formülünü iyi mücadele etmek olduğunu çözen Sarı-Lacivertliler sahanın her alanında büyük bir baskı ve mücadele sergilediler.
Özellikle orta sahada Ozan-Josef ve Salih aynı bölgede oynayan ve Başakşehir'in en büyük gücü olan Mahmut-Emre ve Mossoro üçlüsüne karşı üstünlük sağladılar.
Ve oynamalarına izin vermediler.
Böyle olunca da Başakşehir bir türlü Fenerbahçe kalesinde pozisyon üretemedi.
ALPER HARİKA OYNADI
Ozan'ın sakatlanıp çıkması Fenerbahçe'nin orta sahadaki etkinliğini azalttı. Salih'in ön liberoya geçmesi ve Alper'in kanattan forvet arkasına gelmesiyle Fenerbahçe oyunun kontrolünü Başakşehir'e bıraktı.
Rakibi geride kabul eden Sarı- Lacivertliler her zamanki gibi yine çok iyi bir takım savunması yaparak Başakşehir'in gol pozisyonu üretmesine izin vermediler.
F.Bahçe'nin dün gece maçı kazanmasının anahtarının 'mücadele etmek' olduğunu söyleyebiliriz.
Sarı-Lacivertliler iyi mücadele ettikleri her maçı kazanmayı başarıyorlar.
Bütün oyuncuların iyi mücadele ettiği gecede Alper'in hakkını teslim etmek gerekir. Sahanın ve Fenerbahçe'nin en iyisiydi. Sonuçta Fenerbahçe bu kadar eksiğine rağmen virajı döndü. Ve şampiyonluk yolunda güven tazeledi.
MAÇIN EN iYiSi ALPER
Hiç şüphe yok ki sahanın en iyisiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ MOSSORO
Oynadığı futbolla herkesi şaşırttı.
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- İLKER YAĞCIOĞLU
- En kritik virajı döndü
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