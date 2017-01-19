Yol Durumu
  1. Çok kritik kayıp
İlker Yağcıoğlu İLKER YAĞCIOĞLU
  • 19 Ocak 2017, Perşembe

İki takım da ciddiye aldı

Gündüz oynanan Amed-Menemen Belediye maçı beraberlikle sona erdiği için iki takım da gruptan çıkmayı garantilemişti. F.Bahçe'nin az da olsa G.Birliği'ni yenip son maçların ardından grup lideri olarak yoluna devam etme ihtimali vardı. Bu yüzden de sahada yer alan her oyuncunun maçı çok ciddiye aldığını söyleyebilirim.
Stoch'un hazırladığı ve Karavayev'in ters kanattan içeriye koşup kendinden uzun rakibinin üstünden kafayla attığı gol hem görülmeye değerdi hem de takımın güvenini arttırdı. Bundan sonraki dakikalar daha iyi olacak derken hemen sonrasında İsmail'in yaptırdığı penaltı, takımın 10 kişi kalması ve maçın beraberliğe gelmesi doğal olarak Fenerbahçe'nin işini çok zorlaştırdı.
Sezon başında değişen kurallar gereği İsmail'in atıldığı pozisyon bence tartışılır. FIFA cezaalanı içindeki bu pozisyonlarda eğer kasıt varsa ve rakip yüzde yüz gol pozisyonundaysa kırmızı kart gösterin diyor. Ama İsmail'in o pozisyonda kasıtlı yaptığı bir hareket yoktu. Dengesi bozulup düşerken Aydın'ı da düşürdü, dolayısıyla da penaltı doğru ama kartın rengi sarı olmalıydı.

YİNE İLGİNÇ BİR KARAR
Maalesef son zamanlarda çok sık gördüğümüz Fenerbahçe aleyhine verilen kararlardan birine daha şahit olduk. Bundan sonraki dakikalarda 2-1 öne geçmek ve uzun süre takım savunması yapıp Gençlerbirliği'ne pozisyon vermemek Fenerbahçe için gecenin sevindirici yönleriydi.Stoch'un ilk 11'e girmek için ciddi çaba sarfettiğini, Karavayev'in kalan haftalarda takıma katkı sağlayacağını ve genç Yiğithan'ın iyi yolda olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak Salih'in de kuvvetlendiğini ve mücadele gücünün arttığını gördüm.
Böyle devam ederse daha fazla şans bulacaktır.

MAÇIN EN iYiSi SALİH UÇAN
Süper değildi ama çabası taktire değerdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ÜMİT ÖZTÜRK
Hakemin yanlışı maçın ibresini değiştirdi.
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