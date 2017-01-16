Yol Durumu
İlker Yağcıoğlu İLKER YAĞCIOĞLU
  • 16 Ocak 2017, Pazartesi

Çok kritik kayıp

Kağıt üzerinde haftanın en kolay maçı Fenerbahçe-Adanaspor karşılaşması gibi duruyordu.
Lig sonuncusu Adanaspor'un geçmiş maçlarına baktığımızda Fenerbahçe'ye karşı çok direnç göstermesi beklenmiyordu.
Ama maçın başlama düdüğü çaldığı andan itibaren kolay bir maç olmayacağı anlaşıldı. Adanaspor son derece iyi ve diri bir savunma yaparak Fenerbahçe'nin pozisyon üretmesine izin vermedi.
Advocaat'ın sürpriz yaparak ilk 11'e koyduğu Aatıf sol tarafta hiç etkili olamazken Fernandao kalabalık Adanaspor defansı arasında çaresizce çırpınıyordu.

SORUN ORTA SAHADA
Orta saha oyuncuları Josef ve Ozan hücuma gerekli desteği veremedikleri için Fenerbahçe bir türlü rakip kalede etkili olamadı.
İki bek Şener ve Hasan Ali de sıfıra inip rakip defasın dengesini bozacak pozisyonları üretemediklerinden oyun sıkıştı kaldı. Buna karşın top rakipteyken Adanaspor'un Fenerbahçe kalesine kolay gelebildiğini gördük. İlk devre 3 net pozisyon yakalayıp 2'sini gole çevirdiler.
Fenerbahçe ise maç boyunca net bir gol pozisyonu yaratamadı. Atılan goller kornerler sonrasında geldi.
Bu da gösteriyor ki Fenerbahçe'nin orta sahada yaratıcı bir oyuncuya ihtiyacı var. Bu Mehmet Ekici mi olur, başkası mı olur bilemem. Ama bu bölgeye bir oyuncu şart. Serkan Çınar'ın Josef'e yapılan yüzde yüz penaltıyı es geçtiğini söylememiz gerek.
F.Bahçe, 1-0 öne geçseydi daha farklı bir maç izleyebilirdik. Ama ne olursa olsun şampiyon olmak isteyen bir takım lig sonuncusuna karşı kendi sahasında puan kaybetmemeli.

MAÇIN EN İYİSİ ITANDJE
Kritik pozisyonlarda kritik kurtarışlar yaptı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ AATIF
Çok kötü oynadı. Golde büyük hatası vardı

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