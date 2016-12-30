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  1. Lens’in gecesi
İlker Yağcıoğlu İLKER YAĞCIOĞLU
  • 30 Aralık 2016, Cuma

Fernandao şov!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin gruptan çıkması gereken bir maçtı. Ramazan ve Caner hariç ilk 11'i zorlayacak isimleri, 11'de gördük. Advocaat'ın forma adaleti konusunda çok başarılı bir teknik adam olduğunu düşünürsek fırsat bulan her oyuncunun hocanın gözüne girmesi için çabalaması gerekirdi. Bazıları bunu yaptı. Bazıları ise 'Neden oynayamıyorum'un cevabını herhalde bulmuştur. Bu şansı iyi kullananların başında Fernandao geliyor. Devre arasında 'Çin'e gider mi?' diye konuşalan Fernandao, hem attığı Sowaşeta golüyle hem de isteğiyle, oynadığı futbolla 'Ben burdayım ve ilk 11'de kendime yer bulacağım' der gibiydi.

İYİ DURUMDA
İsmail ve Stoch'un çabaladığını gördük. Özellikle İsmail yavaş yavaş eski temposuna kavuşmuş gibiydi. Ozan'ın ve Salih'in daha iyi işler yapmasını bekliyordum.
Fenerbahçe yeni yıl öncesi taraftarına 6 gol seyrettirdi. Şimdi devre arasında yapacağı transferler çok önem kazandı. Takım git gide daha iyi oynuyor. Bu oyunculardan daha iyi futbolcular transfer edilmeli. Daha dün sahada oynamayan oyuncuları da hesaba katarsak Fenerbahçe ikinci yarıda ligde iddiasını asla kaybetmeyecektir.

MAÇIN EN iYiSi FERNANDAO
Sambacı attığı gollerle kalitesini gösterdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SUAT KAYA
Takımını zorlu maça iyi hazırlayamadı.

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