Fernandao şov!
İYİ DURUMDA
İsmail ve Stoch'un çabaladığını gördük. Özellikle İsmail yavaş yavaş eski temposuna kavuşmuş gibiydi. Ozan'ın ve Salih'in daha iyi işler yapmasını bekliyordum.
Fenerbahçe yeni yıl öncesi taraftarına 6 gol seyrettirdi. Şimdi devre arasında yapacağı transferler çok önem kazandı. Takım git gide daha iyi oynuyor. Bu oyunculardan daha iyi futbolcular transfer edilmeli. Daha dün sahada oynamayan oyuncuları da hesaba katarsak Fenerbahçe ikinci yarıda ligde iddiasını asla kaybetmeyecektir.
MAÇIN EN iYiSi FERNANDAO
Sambacı attığı gollerle kalitesini gösterdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ SUAT KAYA
Takımını zorlu maça iyi hazırlayamadı.
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- İLKER YAĞCIOĞLU
- Fernandao şov!
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