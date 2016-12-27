Lens’in gecesi
MAÇIN EN iYiSi LENS
Bir gol ve asistle gecenin yıldızı oldu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ YUSUF
Bir anlık hatası maçın kaderini etkiledi.
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- İLKER YAĞCIOĞLU
- Lens’in gecesi
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