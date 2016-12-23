Fener’in aklı Trabzon’daydı
Menemen gibi 2. lig takımına karşı kazanması da son derece normal.
Dün gece asıl önemli olan ilk devrenin sonu geldiği şu günlerde fazla forma şansı bulamayan oyuncuların göstereceği performanstı.
Dolayısıyla da Advocaat'ın ikinci yarı planlarında kimler yer alacak.
Kimler olmayacak ya da daha az forma şansı bulacağı bu tarz maçlarda oyuncuların performansıyla belli olur.
Dün gece Fenerbahçe'de bazı oyuncuların kıpırdadığını söyleyebiliriz.
Kaleci Fabiano başarılı bir maç çıkarttı. Fernandao dün gece de gol atarak kendine güvenini artırdı.
Ben buradayım mesajı verdi.
Stoch, Aatıf, Ozan, Salih ve İsmail gibi forma bekleyen oyunculardan çok öne çıkan olmazken zaman zaman yaptıkları hatalarla da hocayı çok kızdırdılar.
Rakip Menemen Fenerbahçe'nin isminden ve kadrosundan ürkmeden maçı kazanmak için sahaya çıkmıştı. Zaman zaman etkili pozisyonlar bulmalarına rağmen istedikleri golü bir türlü atamadılar.
Ama futbol adına çok iyi bir görüntü çizdiklerini söyleyebilirim.
Sonuçta Fenerbahçe kazanarak üzerine düşeni yaptı. Şimdi pazartesi akşam ki zorlu Trabzon deplasmanını bekliyorlar.
Ağustos'tan bu yana 28 resmi maç oynayan Sarı-Lacivertli oyuncuların hem fiziksel hem de mental olarak çok yoruldukları ortada. Bu yüzden kazasız bir şekilde devre arasına ulaşmak Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşmak açısından son derece önemli.
MAÇIN EN iYiSi FERNANDAO
Oynama isteğiyle maçın en iyi ismiydi
MAÇIN EN KÖTÜSÜ STOCH
Verilen forma şansını yine iyi kullanamadı.
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- İLKER YAĞCIOĞLU
- Fener’in aklı Trabzon’daydı
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