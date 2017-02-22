Malatyaspor zirveyi bırakmıyor
Yiğidolar, zorlu Denizlispor deplasmanında adeta ipten döndü.
Mücadele 2-2 berabere bitmesi beklenirken Gekas takımını öne geçiren golü attı.
GÖZTEPE&ES-ES KAYIP
İkinci yarının başlaması ile beraber en büyük hayal kırıklığına uğrayan iki takımdan bahsetmek isterim. Birisi Göztepe diğeri Eskişehirspor. İlk yarıyı lider bitiren Göz Göz, ikinci yarıda oynadığı 6 maçta 2 mağlubiyet, 3 beraberlik ve bir galibiyet alınca tabiki zirvede kalması imkansızdı.
DENİZLİ ÇARE OLAMADI
İlk yarının bitmesiyle birlikte zirve ortakları arasında yer alan Eskişehir'de Alpay Özalan'ın yerine gelen tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli de Eskişehirspor'un düşüşüne çare olamadı. Es Es, Elazığspor deplasmanından beraberlikle döndü ve zirve yarışında çok önemli iki puan bıraktı. Giresunspor'da çıkış devam ediyor. İki haftada bol gollü galibiyetler alarak özgüveni zirve yapan Manisapor'u deplasmanda 2-1 ile geçen takım şampiyonluk yarışının içinde olduğunu herkese gösterdi.
BOLUSPOR NİHAYET
Boluspor, ilk yarının sonları ve ikinci yarının başlaması ile birlikte adeta çöküş yaşamıştı. Bolu ekibi, tam 6 hafta sonra sahasında sezonun flaş ekiplerinden Ümraniyespor'u 1-0 yenerek galibiyeti ve üç puanı hatırladı. Her takımın belli dönemlerde yaşamış olduğu düşüş acaba bitip tekrar Boluspor, zirve yarışına ortak olur mu hep beraber göreceğiz.
BALIKESİRSPOR GELİYOR
Balıkesirspor'un son haftalardaki iyi futbolunu yakından takip ediyorum. Takım gol yollarında sıkıntılar yaşıyordu. Son maçlarına bakıyorum genelde kısır skorlar alınmış. Bu hafta sahalarında Bandırmaspor'u adeta gol yağmuruna tuttular ve 5-0 gibi farklı bir skorla kazanmasını bildiler.
Ümraniyespor ile oynadığı maç ertelendiği için bir maç eksiği bulunan takım play-off hesapları da yapıyor.
İRFAN BUZ FARKI
Malatyaspor'un bu sezon elde etmiş olduğu başarıda en büyük pay sahibi hiç kuşkusuz İrfan Buz hocaya ait. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında takımın başına gelen İrfan Buz, yönetim ile birlikte doğru bir planlama ve strateji yaptılar. Hedef Süper Lig olarak belirlendi.
Buna göre transferler yapıldı. Sezon başından beri birçok haftayı lider olarak kapatan Malatyaspor, son haftalardaki yükselen formu ile dikkat çekiyor. Takım yoluna böyle devam ederse belirlenen Süper Lig hedefine ulaşır. Başıradaki en büyük pay sahibi de yönetimle birlikte iyi planlama yapan İrfan Buz'a ait. İrfan Buz sadece bir teknik adam olarak değil bir psikolog, bir ağabey olarak her zaman futbolcularının yanında. Oyuncuların hepsinin İrfan Buz'u bir baba gibi sevmesi başarılı sonuçlarda çok önemli bir faktör olarak görülebilir.
SİVAS, GEKAS'LA DAHA GÜZEL
Sivasspor kadrosuna kattığı Gekas'ın meyvelerini toplamaya başladı. Yunan golcü, devre arasında Sivasspor ile anlaştı. Gekas belki 90 dakika değil oyun sıkıştığı an son 20 dakika oynasa yeter. Girer ve golünü atar. Denizlispor ile oynanan maçta olduğu gibi. Yunan futbolcu oyuna 75'te girdi. 90. dakikada golünü attı ve takımına zorlu maçta üç puanı kazandırdı.
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- Hayri Ülgen
- Malatyaspor zirveyi bırakmıyor
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