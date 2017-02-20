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  1. Tura kanat çırptı
Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 20 Şubat 2017, Pazartesi

Beşiktaş fişi çekti

Beşiktaş gerçekten Akhisar önünde maçı kazanmak için takım halinde oyuna iyi başladı.
Tabi ki Quaresma orkestra şefi gibi aldığı her topu iyi kullanınca hem gol attırdı, hem de oynadığı futbolla arkadaşlarını şaha kaldırdı.
Beşiktaşlı oyuncular mücadele pres ve dayanışma anlamında gücünü çok iyi bir şekilde sahaya yansıtınca Akhisar teslim oldu.
Hep söyledim söylerim. Bu Cenk Tosun'a kanatlardan top geldiği müddetçe hep gol atar diye. Gerçekten hem iyi bir golcü olduğunu gösterdi. Hem de şampiyonluk trenine arkadaşlarını bindirdi.
Talisca gol atarsa başka atıyor.
Nasıl vuruyor, nasıl o top falso alıyor. İnanılmaz.
Bana Fenerbahçe'ye gelen Sasu'yu hatırlattı. Öyle güzel bir gol attı ki kaleci ancak bu kadar çaresiz kalabilirdi.
Atınç'ın gol atmasına da sevindim.
Çok iyi değildi. Hala da çok eksiği var. Ama kendine güveninden dolayı bu gol ona bir moral olacak.
Şenol Güneş ve öğrencileri şampiyonluk trenine bindi gidiyorlar.
Birkaç durak kaldı. Ancak bundan da önemlisi bir Avrupa yani bir UEFA Kupası hedefi var.
İnanıyorum ki Hapoel karşısında Perşembe günü iyi bir futbol oynayarak bu turu da geçerse Beşiktaş büyük bir zafer daha kazanmış olacak. Pazartesi günkü G.Saray derbisini kaybetmezse artık bu Beşiktaş'ı kimse tutamaz.
Şampiyonluğu da göğüsler.

MAÇIN EN iYiSi QUARESMA
Yine döktürdü. Maçın adamı yine oydu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ÖZER
Orta sahada etkisizdi. Eski günlerinden uzaktı.

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