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Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 17 Şubat 2017, Cuma

Tura kanat çırptı

Böyle maçlar iki ayaklıdır. Bilhassa deplamanda alınan neticenin yanında atılan gol ve goller çok önemlidir. Dün Beşiktaş, Hapoel karşısında kalite farkını gösterdi. Özellikle ikinci yarıda ayağında daha iyi top tutarak, iyi pas yaparak pozitif bir futbol oynadı ve kazanmasını bildi.

ORTAKLAŞA HATALAR
İlk 45 dakika daha çok orta sahada oynandı. Quaresma'nın yeteneği ile attığı sert orta ile golü bulması Beşiktaş adına ne kadar sevindirici ise akabinde yediği gol ise o kadar düşündürücüydü. Beşiktaş defansının kademe hatası, beceriksiliği hat safhadaydı. Burada Tosic ve Mitrovic'in hataları büyüktü. Avrupa'da maç oynuyorsun golü buluyorsun, hemen saçma sapan bir gol yiyorsun. Bu affedilemez.

USTAVARİ BİR VURUŞ
Zaten ilk yarıda Beşiktaş kanatları kullanamayınca Babel ve Cenk Tosun topla fazla buluşamadı. Hücum bölgesinde bu nedenle gol kısırlığı oldu. Ancak ikinci yarıya Beşiktaş daha iyi başladı. İyi top kullandı. Cenk Tosun'un da ustavari golüyle öne geçtikten sonra son saniyede Atiba ile işi bitirdi. Beşiktaş ikinci golden sonra biraz olsun rahatlasa da rakibinin ikinci yarıda zaman zaman baskısını gördük. Fakat son golle derin bir nefes aldık. Necip ve Atiba orta sahada rakibe top oynatmadı. İyi mücadele ettiler. Atiba'nın son dakikalarda attığı gol de turu perçinledi.

MAÇIN EN iYiSi ATIBA
Müthiş enerjisini bu kez golle de süsledi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ TOLGAY
Formayı kaptı ama şansını kötü kullandı.
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