Tura kanat çırptı
ORTAKLAŞA HATALAR
İlk 45 dakika daha çok orta sahada oynandı. Quaresma'nın yeteneği ile attığı sert orta ile golü bulması Beşiktaş adına ne kadar sevindirici ise akabinde yediği gol ise o kadar düşündürücüydü. Beşiktaş defansının kademe hatası, beceriksiliği hat safhadaydı. Burada Tosic ve Mitrovic'in hataları büyüktü. Avrupa'da maç oynuyorsun golü buluyorsun, hemen saçma sapan bir gol yiyorsun. Bu affedilemez.
USTAVARİ BİR VURUŞ
Zaten ilk yarıda Beşiktaş kanatları kullanamayınca Babel ve Cenk Tosun topla fazla buluşamadı. Hücum bölgesinde bu nedenle gol kısırlığı oldu. Ancak ikinci yarıya Beşiktaş daha iyi başladı. İyi top kullandı. Cenk Tosun'un da ustavari golüyle öne geçtikten sonra son saniyede Atiba ile işi bitirdi. Beşiktaş ikinci golden sonra biraz olsun rahatlasa da rakibinin ikinci yarıda zaman zaman baskısını gördük. Fakat son golle derin bir nefes aldık. Necip ve Atiba orta sahada rakibe top oynatmadı. İyi mücadele ettiler. Atiba'nın son dakikalarda attığı gol de turu perçinledi.
MAÇIN EN iYiSi ATIBA
Müthiş enerjisini bu kez golle de süsledi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ TOLGAY
Formayı kaptı ama şansını kötü kullandı.
- Haberler
- Yazarlar
- Hayri Ülgen
- Tura kanat çırptı
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Takımların yeri her hafta değişiyor 15 Şubat 2017, Çarşamba TFF Birinci Lig'de ligin boyu kısılmaya başlamasından beri her hafta birbirinden ilginç sonuçlar ve sürprizler...
- Beşiktaş’a ders olsun 11 Şubat 2017, Cumartesi Beşiktaş takımı Karabük'te tel tel döküldü. Başta kanatlar olmak üzere orta sahada da Oğuzhan'ın Atiba'nın kötü...
- Suçlusun Tosic efendi 06 Şubat 2017, Pazartesi Dün Vodafone Arena'da oyun çok gergin başladı. Tüm futbolcular gergin hakem daha çok gergin. Dün maçın taslağına...
- Düşme hattından zirveye darbe 04 Şubat 2017, Cumartesi TFF Birinci Lig'de ikinci yarının başlaması ile birlikte sezon başından beri söylemiş olduğum 'Bu ligin favorisi...
- 5iktaş harika futbol oynadı 31 Ocak 2017, Salı Beşiktaş bu sezonun en akıllı en pozitif en süratli futbolunu oynadı. Hele ilk 15 dakika içersinde müthiş temposu...
HAYRİ ÜLGEN Tweetleri