Takımların yeri her hafta değişiyor
Her takım her takımı rahatlıkla yenebildiği içinde her hafta zirvedeki takımlar ile alt sıralardaki takımların yeri adeta değişmeye başladı.
ES-ES'TE DEPREM
Sezona çok iyi başlangıç yapan ve uzun süre zirvede yer alan Malatyaspor, 14. haftada kaptırdığı liderliği 20. hafta sonunda geri almayı başarabildi. Fikstüre baktığımda Malatyaspor'un zirveyi kaptırdığı haftalarda Boluspor, Göztepe ve Eskişehirspor zirve koltuğuna oturmuş. Son haftalarda zirve yarışındaki rakiplerinin puan kaybettiği haftaları iyi değerlendiren Malatyaspor tekrar zirve ortağı haline gelmişti. Bu hafta sonunda Denizlispor'u 3-1 mağlup eden Malatya ekibi puanını 37'ye yükseltti ve rakiplerinin puan kaybetmesini bekledi. Maçlar bittiğinde rakipleri puan kaybedince zirvenin yeni sahibi Malatyaspor oldu. Şanlıurfaspor beraberliği ile şampiyonluk yarışında iki puan kaybeden lider Eskişehirspor, sahasında ligde kalma mücadelesi veren Manisaspor'u rahat geçer diye hesaplayanlar adeta büyük şok yaşadı. Es Es, sahasındaki maçı 5-1 kaybedince liderlik gitti. Yönetim de teknik direktör Alpay Özalan ile yollarını ayırma kararı aldı.
Bakalım bu mağlubiyet Eskişehirspor'un lig yarışındaki durumunu nasıl etkileyecek.
GÖZTEPE LİDERLİĞİ İSTEMEDİ
Tüm, maçların sonuçlarını bilerek pazartesi gecesi sahaya çıkan ve alacağı galibiyetle tekrar liderlik koltuğuna oturma fırsatını yakalayan Göztepe, eline geçen bu fırsatı değerlendiremedi.
Balıkesirspor karşısında bir penaltı atışından yararlanamayan Göz Göz, 1-0 öne geçtiği maçta 90. dakikada gelen golle yıkıldı.
2. sıradalar camiada tam olarak mutlu değil!
GİRESUN SESSİZ VE DERİNDEN
son haftalarda aldığı seri galibiyetlerle zirveye doğru yürümeye başlayan Giresunspor, üstteki takımların puan kaybettiği haftaları iyi değerlendirince gizliden gizliye zirve hesaplarının içine girdi. Zirvenin 4 puan gerisinde yer alan Giresunspor, birkaç haftaya zirvenin ortağı olur. Takımın bu seviyede futbol oynamasın arkasındaki isim ise kurt teknik adam Yücel İldiz.
MANİSASPOR 'FIRTINA' GİBİ
Sezon başından beri sıkıntılı bir dönem geçiren Manisaspor, son haftalardaki yükselen formu ile dikkat çekiyor. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar takımın başına gelmesinden sonra ilk başlarda bocalama dönemi yaşayan takım hocanın istediği oyun sistemini yavaş yavaş alıştı.
İlk yarının sonlarına doğru toparlanma sürecine giren Manisa ekibi, son haftalarda aldığı çarpıcı galibiyetlerle adından söz ettiriyor.
İki hafta önce ligin formda ekiplerinden Ümraniyespor'u 5-2 bu hafta da deplasmanda lider Eskişehirspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup edince hem lig yarışına darbe vurdular hem de özgüvenleri tavan yaptı. İki haftada atılan 10 gol ve alınan 6 puan onları ligin dibinden çıkardı. Elde edilen başarının arkasındaki isim ise hiç şüphesiz Sait Karafırtınalar.
Tebrikler hocam.
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- Hayri Ülgen
- Takımların yeri her hafta değişiyor
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