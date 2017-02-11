Beşiktaş’a ders olsun
SEZONUN EN KÖTÜSÜ
Ya teknik direktör Şenol Güneş'e ne demeli. Yıllardır futbolun içindesin hocam. Hem futbolcu olarak hem de teknik adam olarak hep seni övmüşümdür. Ama Fenerbahçe maçındaki çıkışın ve bu nedenle Karabük'te tribünde oluşun takımı olumsuz etkiledi.
Teknik direktör olarak bir maçı kaybedebilirsin.
Ama gelecek maçları etki edecek kadar önlemini almazsan işte Karabük'teki gibi de kaybedersin.
Belki Beşiktaş bu sezonun en kötü futbolunu oynadı. Zaman zaman biraz Quaresma'nın ferdi olarak oynadığı iyi futbol Siyah-Beyazlılar'a yetmedi.
KARABÜK TAŞ GİBİ!
Oğuzhan'a kaptanlık ağır gelmiş.
Bir takımın kaptanı sahanın içersinde hocasıını temsil eder. Arkadaşlarının eksiklerini tamamlar. Sinirli ve üzgün olan arkadaşlarını teselli eder.
Ama Fenerbahçe maçındaki Oğuzhan ile Karabük maçındaki Oğuzhan'ı gördükten sonra onun bu fevri hareketlerine kaptanlık yakışmıyor desem doğru söylemiş olurum.
Karabük takımı taş gibi bir takım.
Bütün futbolculara baktım. Yürekten oynadılar. Karabük takımının yeri bu değil.
Sonuçta Beşiktaş önemli bir deplasmanda 3 puan bıraktı. Bu da Beşiktaş'a ders olsun.
MAÇIN EN iYiSi CEYHUN
Sahada ayak basmadık yer bırakmadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ OĞUZHAN
Derbinin etkisini üzerinden atamadı.
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- Hayri Ülgen
- Beşiktaş’a ders olsun
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