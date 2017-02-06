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Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi

Suçlusun Tosic efendi

Dün Vodafone Arena'da oyun çok gergin başladı. Tüm futbolcular gergin hakem daha çok gergin.
Dün maçın taslağına baktığımızda 4 ana maddede maçı yazabiliriz. Öncelikle Tosic'in yaptığı hareket affedilemez.
Bir amatör futbolcu bile böyle takımını yalnız bırakamaz. Kırmızı kart göremez ve bunu da yapmaya hakkı yok. Bunun yanında Cenk Tosun kaybettiği topu önemsemeyip bırakınca Beşiktaş'ın gol yemesine neden oldu. Dünkü maça damgasını tek kişi vurdu. O da Van Persie. Öyle profesyonelce hareketler yaptı ki hem Fenerbahçe'yi galip getiren golü attı hem hakemi kandırdı hem ed Tosic'i attırarak rakibini 10 kişi bıraktırdı ve Fenerbahçe'ye maçı kazandırmasını bildi. Hakem Ali Palabıyık böyle derbiyi kaldırabiyecek bir hakem değil.
Ve çok korkak. Eğer maçın başınhda RVP'ye sarı kart gösterip oyuna hakim olmuş olsaydı bu kadar kötü bir maç yönetmezdi. Bu kadar gergin bir ortam olmazdı, Beşiktaş da turu kaybetmezdi.

FENER ÖNCE DURDURDU
Oyuna gelince Fenerbahçe takımı ve teknik diretör Advocaat önce Beşiktaş'ı durdurdu sonra 2. yarıda da 10 kişi kalan rakibi karşısında oyunu hücuma dökerek maçı kazandırmayı bildi. Şenol Güneş ve Beşiktaş böyle büyük bir avantajı kaybettiği için üzgün Ama Güneş ve futbolcular Tosic'i nasıl affedecek onu bilemiyorum.

MAÇIN EN iYiSi VAN PERSIE
Müthiş bir profesyonel olduğunu gösterdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ TOSIC
Çok ucuz bir kırmızı kartla maçın kaderiyle oynadı.

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