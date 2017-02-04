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Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 04 Şubat 2017, Cumartesi

Düşme hattından zirveye darbe

TFF Birinci Lig'de ikinci yarının başlaması ile birlikte sezon başından beri söylemiş olduğum 'Bu ligin favorisi yok. Her takım her takımı yenebilir' sözlerim adeta gerçek oluyor. Karşılaşmalar oynanmadan önce kağıt üzerinde favori gösterilen takımların mücadeleleri kaybettiğini görüyoruz. Düşünsenize şampiyon adayı bir takım, ligde kalma mücadelesi veren bir takıma mağlup olunca herkes bir anda şaşırıyor. TRTSPOR'da yaptığımız programları veya burada yazdıklarımı okuyanlar ise bunlara şaşırmıyor. Uzun süredir bu ligi izleyen veya takip edenler de alınan sonuçları görünce fazla şaşırmamışlardır.

ES ES FIRSAT TEPTİ
Haftaya baktığımızda ise şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Göztepe haricinde diğer takımların hepsi haftayı puan kaybı ile kapattı. Haftaya lider olarak giren Eskişehirspor, tüm maçların sonuçlarını bilerek çıktığı maçta deplasmanda Şanlıurfaspor karşısında uzun süre mücadeleyi önde götürmesine rağmen son dakikalarda gelen golle sahadan beraberlikle ayrılınca şampiyonluk yolunda altın değerinde iki puan bırakmış oldu. Liderin en yakın takipçisi Göztepe, İzmir derbisinde Altınordu karşısında zorlansa da üç puanı kapmayı başardı ve zirvenin tekrar ortağı oldu. Şampiyonluk yarışında son iki haftada 5 puan bırakan Göz Göz, bu galibiyetle biraz kendine gelmiş oldu ve Eskişehirspor ile birlikte zirve adayları arasında yer alan takımlardan Sivasspor, Yeni Malatyaspor ve Boluspor düşme hattındaki takımlara yenilince adeta şoke oldular. Kağıt üzerinde favori gösterilen takımların düşme hattındaki rakiplerine yenileneceğini inanın kimse tahmin etmiyordu fakat mücadele etmeyince bu takımlar kaybetmekte kurtulamadılar.

GİRESUN ŞAMPİYON OLUR MU
Ligde oynadığı son 6 maçtan 5'ini kazanan birinde mağlup olan Giresunspor, zirve yarışına ortak olmaya başladı. Üst üste aldığı galibiyetler şampiyon adayları arasındaki puan farkını 5'e kadar indiren camiada fazla seslendirilmese de şampiyonluk kelimeleri telaffuz edilmeye başlandı. Bu başarının arkasında teknik direktör Yücel İldiz var. Seri galibiyetler sürerse mutlu son olabilir.

OKAN BURUK İPTEN DÖNDÜ
Şampiyon adaylarından Göztepe'de teknik direktör Okan Buruk adeta ipten döndü. İkinci yarınının başlaması ile birlikte üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından şampiyonluk yarışında büyük darbe alan Göztepe, ölüm kalım maçı olarak gördüğü Altınordu mücadelesini 1-0 kazandı ve rakiplerinin de puan kaybından sonra zirveye tekrar ortak oldu.

METİN DİYADİN FARKI...
TFF Birinci Lig'i en iyi analiz eden ve çok iyi tanıyan teknik adamlar listesi yapın deseniz Metin Diyadin'i ilk on içine yazarım. Kendisini futbolculuk döneminden de yakınen tanırım. Gittiği bir çok takıma damgasını vurmuştur. Karadenizli olmanın getirdiği hırçınçlık yapısında mevcut. Kendi karakterini takıma yansıtıyor. Son haftaların formda takımlarından Bandırmaspor'u 3-0 mağlup ettikleri maçı izledim. Metin Diyadin'in yapısını futbolcularda gördüm. İkinci yarı ile birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediye play-off oynarsa bunun altındaki imza Metin Diyadin'e ait olacaktır. Metin Diyadin ve ekibinin kalan hagtamlardaki performansını dikkatle takip edeceğiz.
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