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Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 31 Ocak 2017, Salı

5iktaş harika futbol oynadı

Beşiktaş bu sezonun en akıllı en pozitif en süratli futbolunu oynadı. Hele ilk 15 dakika içersinde müthiş temposu ile Konyaspor'u yedi bitirdi.
Bilhassa hatlar arasındaki yardımlaşma, iyi top çevirme Konyaspor'un belini büktü. Konyaspor kötü takım değil. Ama Beşiktaş'ın dirençli futbolu ve istekli oyunu karşısında pes etti.
Aykut Kocaman bu takımı olumlu futbol oynatıyor ama gol yollarında sıkıntı var.
Ve Babel.
Gerçekten seni ayakta alkışlıyorum.
Dün öyle bir futbol oynadı ki gol nasıl atılır, asist nasıl yapılır, pres nedir herkese gösterdi. Defansa gelip inanılmaz efor sarfederek müthiş bir oyun sergiledi.
Cenk Tosun zaman zaman oyundan kopmasına rağmen kanatlar çalışınca golleri sıraladı. 2. golde Kartal gibi yükselip müthiş bir kafa attı. Quaresma bu takımın şovmeni.
Gerçekten oynamaya başladığı anda da sadece şov yapmıyor tribünleri de coşturuyor.
Kaptan Oğuzhan bir orkestra şefi gibi. Atiba ile beraber topları olumlu kullanınca hücumda çoğalan gol pozisyonları bulan golle bütünleşen bir Kartal izledik. Takıma adeta doping etkisi yaptı. Gökhan Gönül'ün ilk defa bu kadar gönülden oynadığını gördüm. Fabri gol yemesine rağmen (ki gol Tosic'in hatasıydı) 32. dakikada öyle bir pozisyon kurtardı ki "Ben kaleciyim. Bu takımın da birinci kalecisiyim" dedi.
Bu maç bu galibiyet Fenerbahçe ile oynanacak kupa maçı öncesi Beşiktaş'a büyük doping oldu.

MAÇIN EN iYiSi BABEL
Hollandalı oyuncu sahanın en iyi ismiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SERKAN
Konyaspor kalecisi dün maçın en kötüsüydü

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