Es Es&Malatya zirvede elele
ES ES ZİRVEYİ SEVDİ
Sezonun ilk yarısında inişli çıkışlı grafik sergileyen ve Göztepe maçında sahadan çekildikleri için üç puanları silinen Eskişehirspor, lige ağırlığını koymaya başladı. Son haftalardaki iyi futbolunu devam ettiren Eskişehir ekibi, sahasında güçlü Balıkesirspor'u 3-2 mağlup ederek 34 puanla zirvedeki yerini korudu.
TFF tarafından üç puanı silinmese Es Es, rakiplerinin üç puan önünde olacak ve bir avantajı olacaktı.
Eskişehirspor, bu dezavantajı sorun yapmadan yoluna devam edip en büyük şampiyon adayı oldu. Sezonun ilk yarısında iyi bir performans ortaya koyan bir ara sendeleyen Yeni Malatyaspor ise ligde tutunma mücadelesi veren Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 mağlup ederek Eskişehirspor ile aynı puana yükselerek şampiyonluk yarışının ortağı olduğunu ilan etti.
SİVAS YÜKSELİYOR
Sezon başında şampiyon adayları arasında gösterilen Sivasspor, son haftalardaki galibiyetleri ile çıkışını sürdürdü. Zirve yarışındaki rakiplerinin puan kaybettiği haftalarda maçlarını kazanan Yiğido rakipleri ile aradaki puan farkını da eritmeyi başardı. Hafta sonu yine kendisi gibi yarıştan kopmak istemeyen Boluspor engelini 3-1 ile geçen Sivassspor, 32 puanla ligde üçüncü sıraya yükseldi ve zirve ile arasındaki puan farkını ikiye kadar da düşürdü.
GÖZTEPE TOPARLANMALI
İzmir'in güçlü takımı Göztepe'de son haftalardaki düşüş devam ediyor. Göz Göz, geçen hafta sahasında Denizlispor'a mağlup olduktan sonra bu haftada deplasmanda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile 2-2 berabere kalınca şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. İzmir ekibi, zirvenin iki puan gerisine düştü. Takım hızla toparlanmazsa Süper Lig biletini kaybedebilirler.
MERSİN SORUNLARLA DOLU
Yılların Mersin İdmanyurdu'su, bu sezonda sorunları ile yine zirve yaptı. Ligin dibine demir attılar, transfer yapamıyorlar takımın başında teknik direktör bile yok. Başkan ve yönetimi ekonomik olarak hiçbir katkı yapılamadığı için kongreye gidiyor. Futbolcular da zaten para almadıkları için verimli olamıyor. Şimdi Mersinlileri soruyorum. Şimdi bu şartlarda bu sahipsiz takım ligde kalabilir mi ....
ÜMRANİYE'NİN İLACI SÖZERİ
Elazığspor, Erkan Sözeri'nin Ümraniyespor'a gelişi ile takım muhteşem bir çıkış yakaladı. Son haftaların flaş takımı üst üste aldığı başırılı sonuçlarla ligin zirvesine doğru tırmanmaya başladı. Pazar günü güçlü Şanlıurfaspor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda mağlup ederek 'Süper Lig'e ben de talibim' mesajlarını verdi. Son 7 haftada 6 galibiyet bir beraberlikle puanını 26'ya yükselten Ümraniyespor, TFF Birinci Lig'e yeni çıkmasına rağmen bu ligde sırıtmadı. Elde edilen bu büyük başarıda en büyük pay sahibi kuşkusuz Erkan Sözeri ve teknik ekibine aittir.
SABRETMEK ŞART
Sözeri ve ekibinden beklenen ise bu başarılı grafiğin sezçon boyunca devam etmesi. Eğer sabredilirse Ümraniyespor için çok daha güzel günlerin yakında oyacağından eminim.
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- Hayri Ülgen
- Es Es&Malatya zirvede elele
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