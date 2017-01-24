Tek kelimeyle muhteşem
GÜNEŞ'TEN İYİ ANALİZ
Marcelo görevini çok iyi yaptı. Attığı kafa golüyle de oyunu zenginleştirdi. Beşiktaş takımında eğer Talisca ve Oğuzhan biraz oyuna ağırlıklarını koysalar inanın Beşiktaş tarihi farkla dönerdi. Gökhan Gönül gerçekten gönülden oynuyor. Sakatlanana kadar görevini layıkıyla yaptı. Ancak her maçta sakatlık geçirmesi de kafalarda ister istemez soru işaretleri yaratıyor. Cenk Tosun harika bir kafa golü attı ama sakatlanması hem kendine hem de Beşiktaş'a inşallah sıkıntı yaratmaz. Çünkü Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda ona ihtiyacı büyük. Şenol Güneş dün Alanya'yı çok iyi analiz etmiş. Maçı da takımına çok rahat kazandırdı. Onu da tebrik etmek gerekir.
MAÇIN EN iYiSi QUARESMA
Tartışmasız sahanın en iyi ismi Quaresma'ydı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ TALİSCA
Talisca gibi bir oyuncuyu dün tanıyamadık.
- Haberler
- Yazarlar
- Hayri Ülgen
- Tek kelimeyle muhteşem
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Süper Lig’e çıkmanın bazı koşulları var 19 Ocak 2017, Perşembe TFF Birinci Lig'de devre arası tatilinin ardından sonra futbol keyfi başladığı yerden tekrar başladı. Tüm takımlarımız...
- Kartallar yüksek uçar 17 Ocak 2017, Salı Futbolda bir gerçek var. Sezonun ilk maçları ve ikinci yarının başlangıç maçları hep zordur. Eğer bu maçları...
- İlk yarının lideri Göztepe 28 Aralık 2016, Çarşamba TFF 1. Lig'in ilk yarısını zirvede tamamlayan Göztepe oldu. Her yıl olduğu gibi bu yılda zevkli ve çekişmeli maçlara...
- Abou atar Antep bakar! 25 Aralık 2016, Pazar Beşiktaş, Gaziantep önünde hem zorlandı hem de çok önemli fırsatlardan yararlanamadı. Takım olarak güven veren...
- Kar bahane futbol şahane 21 Aralık 2016, Çarşamba DÜN Bolu'da gerçekten çok yoğun bir kar, ağır bir saha ve dondurucu bir akşam vardı. Buna rağmen, ik takımın da...
HAYRİ ÜLGEN Tweetleri