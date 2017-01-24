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Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 24 Ocak 2017, Salı

Tek kelimeyle muhteşem

Beşiktaş, Akdeniz seferinde Alanyaspor'u hem oynadığı pozitif futbolla hem de attığı muhteşem gollerle dağıttı. Beşiktaş, Alanya'da hem kalite olarak hem de oyun olarak rakibinden çok fazlaydı. Bu sahada maçın başından itibaren kendini belli etti. Quaresma dün sahanın adeta yıldızıydı. Sahada basmadık yer bırakmadı. Gol attı, asist yaptı. 80. dakikada geri gelerek defanstan top çıkarttı. İşte bizim özlediğimiz Quaresma. Oynadığı futbol ise karizma. Yeni transfer Babel öyle bir gol attı ki golü atarken tüm Alanyaspor defansını ve kalecisini attığı çalımlarla tatile gönderdi. Sonra da harika bir vuruşla hem Beşiktaş'taki ilk golünü attı, hem de takımı rahatlattı.

GÜNEŞ'TEN İYİ ANALİZ
Marcelo görevini çok iyi yaptı. Attığı kafa golüyle de oyunu zenginleştirdi. Beşiktaş takımında eğer Talisca ve Oğuzhan biraz oyuna ağırlıklarını koysalar inanın Beşiktaş tarihi farkla dönerdi. Gökhan Gönül gerçekten gönülden oynuyor. Sakatlanana kadar görevini layıkıyla yaptı. Ancak her maçta sakatlık geçirmesi de kafalarda ister istemez soru işaretleri yaratıyor. Cenk Tosun harika bir kafa golü attı ama sakatlanması hem kendine hem de Beşiktaş'a inşallah sıkıntı yaratmaz. Çünkü Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda ona ihtiyacı büyük. Şenol Güneş dün Alanya'yı çok iyi analiz etmiş. Maçı da takımına çok rahat kazandırdı. Onu da tebrik etmek gerekir.

MAÇIN EN iYiSi QUARESMA
Tartışmasız sahanın en iyi ismi Quaresma'ydı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ TALİSCA
Talisca gibi bir oyuncuyu dün tanıyamadık.

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