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  1. Abou atar Antep bakar!
Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 28 Aralık 2016, Çarşamba

İlk yarının lideri Göztepe

TFF 1. Lig'in ilk yarısını zirvede tamamlayan Göztepe oldu. Her yıl olduğu gibi bu yılda zevkli ve çekişmeli maçlara sahne olan TFF 1. Lig'de geçmişte olduğu gibi heyecan hiç düşmedi.
TRTSPOR'da ve buradaki yazılarımdan hatırlıyorsunuz 'Bu ligin favorisi olmaz. Maçlara iyi hazırlanan ve oynayan takım kazanır' tezimiz de yanılmadık. İlk yarı özeline baktığınız zaman uzun süre ligi zirvede götüren Malatyaspor, son haftalardaki puan kayıpları yaşayınca son 6-7 haftada günlük liderler değişti. Birkaç saatliğine lider olan takımlar bile oldu.
15. haftada zirveyi ele geçiren Göztepe, deplasmanda Samsunspor engelini 2-1 aşarak ilk yarıyı lider olarak tamamlamayı bildi. Ligin zirvesini ilgilendiren en önemli maçlardan birisi hiç şüphesiz Bolu -Yeni Malatya arasındaydı. İki takım adına da oldukça önemli olan maçı kazanan takım zirve yolunda önemli bir avantaj elde edecekti.
Deplasmanda rakibine adeta gol olup yağan Malatya ekibi, zorlu mücadeleyi 5-1 gibi farklı bir skor- la mağlup ederek yeni yıla mutlu ve huzurlu girdi. Şampiyonluk yarışındaki bir başka takım Eskişehir, zorlu Gaziantep deplasmanından üç puanla dönmesini bildi. Sahasında A.Demir ile golsüz berabere kalan Sivasspor ise eline geçen fırsatları birbir harcamaya devam ediyor. Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Ümraniye, pazar akşamı deplasmanda Altınordu ile berabere kalarak fren yaptı. Daha 7-8 hafta önce küme düşecek gözüyle bakılan Ümraniyespor, aldığı başarılı sonuçlarla playoff hesapları da yapar hale gelmişti. Bu beraberlik onların hedefinde bir değişikliğe yol açmaz.

BERKAY SENİ TUTUKLARLAR!
Şanlıurfa-Manisa maçında yaşanan faul olayını görmüşsünüzdür.
Urfasporlu Berkay Can Demirmencioğlu'nun, taç çizgisine yakın bir yerde rakibi Bahattin Köse'ye yaptığı faul kabul edilemez. O futbolcu da senin gibi emeğinin peşinde koşuyor. Günlük yaşamında birine bu hareketi yapsan seni kasten adam öldürmekten tutuklarlar.

MERSİN İY UMUTLANIYOR
Türk futbolunda ligin dibine yerleşen Mersin uzun bir aradan sonra galibiyeti hatırladı. Mersin ekibi, puanını 9'a çıkararak ilk yarıyı moralli kapattı diyebiliriz. Bu galibiyet Mersin'e umut oldu, alt sıraları da biraz daha karıştırdı.

EREN TOZLU BOLU'YU DAĞITTI
Yeni Malatyasporlu Eren Tozlu, Bolu maçında adeta patlama yaptı. 26 yaşındaki futbolcu, ligin zirvesini ilgilendiren maçta muhteşem üç gole birden imza koydu. Takımının 5-1'lik galip gelmesinde başrol oynayan oyuncuların başında geldi. Eren'i birkaç maçını daha izlemiştim ama Bolu maçında harika bir futbol ortaya koydu. Eren böyle devam ederse takımını Süper Lig'e taşır.
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