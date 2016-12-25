Abou atar Antep bakar!
Bir de buna Oğuzhan'ın kaçırdığı penaltıyı eklersek Beşiktaş farklı bir galibiyeti kaçırmış oldu.
Dün Beşiktaş takımına baktım;
Aboubakar'ın istekli oyunu ve mücadelesi gerçekten müthişti. Attığı gol de şahaneydi. Kaptan Oğuzhan ise Aboubakar ile beraber takımı adeta alıp götürdüler.
Ama diğerlerine gelince maalesef görevlerini yapamadılar.
Defansta Rhodolfo çok büyük hatalar yaptı. Sol kanatta oynayan Tosic ise belki defansif yönden iyi değildi ama götürdüğü bütün ortaları harcadı.
Penaltı olayında kaptan Oğuzhan'ın atması sırasında Quaresma'nın Cenk Tosun'a "Sen at" demesi Oğuzhan'ın motivasyonunu bozdu. Böyle anlarda moral çok önemli. Hakem Serkan Çınar maçın genelinde iyiydi.
Ama 90. dakikada Beck'e yapılan hareket penaltıydı.
Beşiktaş'ın son maçlarına bakıyorum.
Şenol Güneş de, Beşiktaş da çok formsuz. Allah'tan devre arası geldi. Defansa ve santrfora alınacak oyuncular takım içersinde rekabetin kızışmasını sağlayacak. İnanıyorum ki bu rekabet de Beşiktaş'ı ligin ikinci yarısında daha farklı bir hüviyete sokacaktır.
MAÇIN EN iYiSi ABOUBAKAR
Çok güzel bir gol attı. üç puanı kaptı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ RHODOLFO
İnanılmaz hatalar yaptı. Çok formsuzdu.
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- Hayri Ülgen
- Abou atar Antep bakar!
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